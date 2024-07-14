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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a yönelik suikast girişimini kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD’nin 45’inci Başkanı ve başkan adayı Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum" dedi.

14.07.2024 - 10:51 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a yönelik suikast girişimini kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından ABD Başkan adayı Donald Trump'a yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum.

Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız.

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