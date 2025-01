Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla toprağa gömülecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Konuşma yapacağı sahneye, perşembe günü hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısı eşliğinde çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede bir süre şarkıyı dinledi.

Arabesk müziğin efsane ismi olarak nitelendirdiği Tayfur'u rahmetle yad eden Erdoğan, onun hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biri olduğunu söyledi.

Ferdi Tayfur'un ailesine, sevenlerine, hayranlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileyen Erdoğan, Tayfur için salondakilerle Fatiha Suresi okudu.

"Samsun'u her alanda büyütmek için aşkla çalışacağız"

Erdoğan, istiklal baharının ilk çiçeği, milletine müşfik, millet düşmanlarına Karadeniz gibi hırçın olan, şahitlerin, şehitlerin, yiğitlerin şehri Samsun'da olmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirtti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih ettikleri için Samsunlulara teşekkür eden Erdoğan, şehrin her zaman güven ve istikrardan yana olduğunu söyledi.

Samsun'un her zaman iradesini huzur ve emniyetten yana kullandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samsun her zaman 'hizmet siyaseti, eser siyaseti.' dedi. 31 Mart'ta da işi yine ehline verdiniz. Bize güvendiniz, inandınız, itimat ettiniz. İnşallah biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak emanetinize gözümüz gibi bakacak, Samsun'u her alanda büyütmek için aşkla çalışacağız. Buradan tüm arkadaşlarıma şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu millet, bizden daha fazla eser ve proje üretmemizi bekliyor. Bir ferdi olmaktan şeref duyduğumuz bu aziz millet, bizden yatırım bekliyor, kendisine layıkıyla hizmet etmemizi bekliyor. Her dava arkadaşımızın milletin bu beklentilerinin hakkını vereceğine inanıyorum. Unutmayınız, AK Parti kadroları olarak bizler, konfora değil, çileye talip olduk. Bizler, koltuklarda rahatça oturmak için değil, hizmet etmek için geldik. Bizler şahsi kariyerimizi inşa etmek için değil, milletin hakkını, hukukunu, onurunu korumak için bu görevleri üstlendik."

"Millete hizmeti ibadet olarak gören Türkiye sevdalısı bir kadroyuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkaları ne yaparsa yapsın oyalanma gibi bir lükslerinin, durmak, duraksamak, rehavete kapılmak gibi bir haklarının olmadığını dile getirdi.

İçi boş tartışmalarla, münakaşayla, polemikle geçirecek tek bir saniyelerinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri asla yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği, beceriksizliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ufuk, vizyon, ideal ve hedef farkı var. Onlarla bizim aramızda millete hizmetkarlık yapmak gibi derin zihniyet farkı var. Biz, millete hizmet ettikçe büyüyen, güçlenen bir partiyiz. Biz, millete hizmeti ibadet olarak gören Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıldır olduğu gibi yine aşkla koşacağız. Her gün bir öncekinden daha fazla terleyeceğiz. Her gün yeni bir insana ulaşacak, yeni bir kalp kazanacak, yeni bir eli sıkacak, şehrimiz, ilçemiz için yeni iş ortaya koyacağız. Eserlerimizle temayüz edeceğiz, projelerimizle konuşulacağız, hizmetlerimizle milletin hayır duasını alacağız. Başta büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere bütün yol ve dava arkadaşlarımızdan heyecanlarını, mücadele azimlerini ve hizmet etme kararlılıklarını en üst seviyede tutmalarını özellikle bekliyorum."

"Her kongremize dayanışma, birlik, coşku, feragat damga vuruyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecindeki özverili, gayretli, samimi çalışmalarından dolayı her kademedeki arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

İlçe kongreleriyle 12 Ekim'de startını verdikleri 8. Olağan Kongre sürecinin 30 Kasım'dan itibaren il kongreleriyle devam ettiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde kongrelerimizi hamdolsun, barış, huzur ve kardeşlik iklimi içinde birbirimize sıkıca kenetlenerek gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizden farklı olarak bizim kongrelerimizde hırs, davamızın ve dava arkadaşlığımızın önüne asla geçmiyor. Her kongremize dayanışma, birlik, coşku, feragat damga vuruyor. Helalleşerek, kucaklaşarak, birbirimize sarılarak, kardeşliğimizi daha da perçinleyerek bu hassas süreci partimize yakışır şekilde yürütüyoruz. AK Parti Samsun Kongremizin de partimiz ve davamız için, hepsinden öte ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Samsun ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Aksaray İl Kongremizin de başarılı geçmesini, partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum."

Erdoğan, AK Parti Samsun teşkilatında görev alan tüm yol ve dava arkadaşlarına emekleri, hizmetleri, gayretleri için teşekkür etti, ebedi aleme irtihal eden teşkilat mensuplarına rahmet diledi.

Nöbeti devreden arkadaşlarına hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Erdoğan, hizmet sancağını devralan kardeşlerine de Allah'tan muvaffakiyetler niyaz etti.

Erdoğan, "Allah'ın izniyle şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayacak, coşku ve heyecan içinde yenilenerek, tazelenerek, aşkımızı, sevdamızı çoğaltarak çok daha azimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Büyük kongremiz, milletin sandıkta verdiği mesajların ışığında partimizin ve hareketimizin çeyrek asırlık hikayesinde yeni bir milat olacaktır. Teşkilatımız içindeki her bir arkadaşımdan, her bir gönüldaşımdan bu hassasiyetle önüne bakmasını hassaten istirham ediyorum." diye konuştu.

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiyiz"

Meyve veren ağacı taşlayanın çok olacağını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla birileri bizi yolumuzdan alıkoymak, aşkımızı, şevkimizi kırmak için gayret edebilir. Birileri bizi hedeflerimizden koparmak için yılgınlığa, bıkkınlığa sürüklemek isteyebilir. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için bize çamur atabilir, bize kara çalabilir, bize tuzak kurabilir. Bunlara asla prim vermeyeceğiz, asla itibar etmeyeceğiz. Aramızdaki uyumu, koordinasyonu, insicamı bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız. Muhalefetin engellemelerine, iftiralarına, karalama kampanyalarına asla aldırmayacağız. Şunu bir an olsun aklınızdan çıkarmayın, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiyiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Milletimizi hayalleriyle, hedefleriyle, ülküleriyle buluşturuncaya kadar hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz."

Samsun'un hafızasının, Türkiye'nin, istiklalin, bu toprakların vatan olma sürecinin, demokrasinin hafızası olduğuna işaret eden Erdoğan, "İlk fetih şehitlerinden İstiklal Harbi'mize, istikbal yürüyüşümüzden terörle mücadeleye kadar Samsun, binlerce evladını toprağa vermiş, milletinin ve vatanının bekası için canını ortaya koymuş bir şehirdir. Akıttıkları kanla topraklarımızı vatan kılan tüm şehitlerimizi bugün bir kez daha minnetle anıyor, gazilerimize hayırlı, bereketli ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ne 22 yıllık iktidarları ne de yarım asra ulaşan siyasi hayatı boyunca şehitlerin ruhlarını muazzep edecek, gazileri incitecek, onların ailelerini rahatsız edecek hiçbir işleri olmadığını, ne yaptılarsa şehit ve gazilerin gösterdiği istikametten asla ayrılmadan yaptıklarını söyledi.

"Şehitlerimizin vasiyetini yerine getirme derdindeyiz"

Bin yıldır bu toprağa düşenlerin, ezan daha gür sesle okunsun, bayrak daha bir gururla dalgalansın, devlet ilelebet payidar olsun diye can verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"O kahramanlar büyük, güçlü, müreffeh, muteber, bölgesinde ve tüm dünyada sözünün ağırlığı olan bir Türkiye için hayatlarını feda ettiler. İşte biz de tam 22 yıldır sadece bu idealler, hedefler için çalışıyoruz. 783 bin kilometrekarenin her karışında kardeşliğin, huzurun, istikrarın egemen olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Türkiye'yi ayağına vurulan bütün prangalardan kurtararak şehitlerimizin vasiyetini yerine getirme derdindeyiz. Türkiye'nin ekonomisini, itibarını, dayanışmasını, kardeşliğini yücelterek o fedakarlık timsallerine layık olmanın peşindeyiz. Çocuklarımızın onurlu, huzurlu, kalkınmış bir Türkiye'de refah içinde yaşaması için gayret gösteriyoruz."

Son 22 yılda hep bu yüksek şuurla hareket ettiklerini, bin kez düşünüp bir söylediklerini, bir adım attıklarını bildiren Erdoğan, Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarını her türlü siyasi mülahazanın üzerinde gördüklerini söyledi.

"Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek hiçbir sözü olamaz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim referansımız, daima ülkemizin ali menfaatleri olmuştur. Bugün de tek amacımız, büyük ve güçlü Türkiye yolundaki son engelleri ortadan kaldırmaktır. Allah'ın yardımı, milletimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bunu mutlaka başaracağız. Kim ne derse desin, Türkiye'de kardeşlik kazanacak. Türkiye'de milletimizin maziden atiye uzanan kaderdaşlığı kazanacak. Bölücü örgütün milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracağız, karşılıklı saygıyla kapatacağız." diye konuştu.

Emperyalistlerin 40 sene önce bu milletin başına sardığı terör belasından ülkeyi en kısa sürede kurtaracaklarını, bu konuda kararlı, azimli, hedefe kilitlenmiş durumda olduklarını kaydeden Erdoğan, terör örgütü ve teröristler için çemberin giderek daraldığını vurguladı.

"Silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir"

Erdoğan, Türk, Kürt ve Arap ayırt etmeksizin artık kimsenin emperyalistlerin bölgesel planlarına taşeronluk yapan teröristlere tahammülü kalmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Şu hakikati artık herkes kabul etmelidir, silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir. Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır. Suni teneffüslerin hiçbiri bölücü örgütü hayata döndüremeyecektir. Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum.

Şunu kimse unutmasın, biz 1000 yıldır bu coğrafyadayız, bu topraklarda ev sahibiyiz, 1000 yıldır da bu toprakları kanımızla ve terimizle suluyoruz. Allah'ın izniyle daha nice asırlar boyunca burada olacağız, yine burada özgürce yaşayacağız. Binbir umutla hayalle, niyetle buraya gelenler tasını, tarağını toplayıp gittikten sonra biz bu coğrafyada destanlar yazmaya devam edeceğiz. Herkes hesabını buna göre yapmalı, başkalarının gazıyla, kışkırtmasıyla, yelkenlerini şişirmesiyle hareket etmekten vazgeçmelidir. Yoksa yanlış hesap Bağdat'a bile varamadan geri dönecek, birilerinin ellerinde patlayacaktır."