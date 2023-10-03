Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polisle görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurlarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralı polis memuru Alim Reis Demirel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim şifalar versin. Kanınız yerde kalmadı, kalmayacak. Bedelini ağır ödediler. Bundan sonra da ödemeye devam edecekler. Bundan sonraki süreçte de Rabbim tüm güvenlik güçlerinin yardımcısı olsun." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Hain terör saldırısı sonrası yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, polis kardeşimiz Alim Reis'le telefonla görüştü. Kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler.

Şükürler olsun, kahramanlarımızın sağlık durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor. Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Haberin Devamı

Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.