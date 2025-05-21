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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT liderleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi

21.05.2025 - 15:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT liderleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılan liderlerle birlikte Budapeşte manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov ile birlikte Budapeşte manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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