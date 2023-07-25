Bu yÄ±l 16â€™ncÄ±sÄ± dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ± (IDEF 2023) bugÃ¼n kapÄ±larÄ±nÄ± ziyaretÃ§ilere aÃ§tÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayelerinde, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ev sahipliÄŸinde TÃœYAP Fuar ve Kongre Merkeziâ€™nde dÃ¼zenlenen fuara CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, video mesaj gÃ¶nderdi.Â Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mesajÄ±nda "UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±mÄ±zÄ±n 16â€™ncÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼lkemiz, firmalarÄ±mÄ±z ve dostlarÄ±mÄ±z iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n himayesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen fuarÄ±mÄ±zda emeÄŸi geÃ§en tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± tebrik ediyorum. DÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden fuara katÄ±lmak Ã¼zere Ä°stanbulumuzu teÅŸrif eden misafirlerimize, devlet ve hÃ¼kÃ¼met yetkililerine, bakanlara, askeri erkana hoÅŸ geldiniz diyorum" ifadelerini kullandÄ±.

GÄ°ZLÄ° AÃ‡IK AMBARGOYA RAÄžMEN SAVUNMA SANAYÄ°MÄ°ZÄ° GELÄ°ÅžTÄ°RMEYE Ã–NEM VERÄ°YORUZÂ



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œ1993 yÄ±lÄ±ndan beri dÃ¼zenlenen IDEF kendini ispatlamÄ±ÅŸ bir organizasyon olarak savunma sanayiinde dÃ¼nya Ã¶lÃ§eÄŸinde bir marka haline gelmiÅŸtir. Her yÄ±l milyonlarca dolarlÄ±k anlaÅŸmalarÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ±, yeni ortaklÄ±klarÄ±n tesis edildiÄŸi, savunma sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± fuarÄ±mÄ±zÄ±n bu sene baÅŸarÄ± grafiÄŸini daha da yÃ¼kselteceÄŸine inanÄ±yorum. TÃ¼rkiye olarak karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pek Ã§ok engele, gizli aÃ§Ä±k ambargoya raÄŸmen savunma sanayimizi geliÅŸtirmeye bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyoruz. YÄ±llardÄ±r kararlÄ±lÄ±kla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Milli Teknoloji Hamlemizin meyvelerini hamd olsun farklÄ± alanlarda toplamaya baÅŸladÄ±k. TÃ¼rk Savunma Sanayi sektÃ¶rÃ¼ son yÄ±llarda tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n hayranlÄ±kla takip ettiÄŸi bir baÅŸarÄ± hikayesi yazmaktadÄ±r. Â SektÃ¶rÃ¼mÃ¼z Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde sÄ±nanan zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±yla, toplarÄ±yla, roketleriyle, hava savunma sistemleriyle, envai Ã§eÅŸit silah ve radar sistemleriyle rÃ¼ÅŸtÃ¼nÃ¼ ispatlamÄ±ÅŸtÄ±r. Kara, hava ve deniz araÃ§larÄ±nda kendi ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±zÄ±n hemen tamamÄ±nÄ± yerli ve milli imkanlarla karÅŸÄ±layabiliyoruz" dedi. Â

2023 YILINDA HEDEFÄ°MÄ°Z 6 MÄ°LYAR DOLARÂ



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œÄ°nsansÄ±z Hava AraÃ§larÄ± ve SilahlÄ± Ä°nsansÄ±z Hava AraÃ§larÄ± teknolojisinde dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen 3 Ã¼lkesi arasÄ±nda yer alÄ±yoruz. Kendi savaÅŸ gemisini yapan 10 Ã¼lkeden birisi olan TÃ¼rkiye, aynÄ± zamanda bu alanda Ã¶nemli bir ihracatÃ§Ä± konumundadÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n ilk SÄ°HA gemisi diyebileceÄŸimiz TCG Anadoluâ€™yu donanmamÄ±zÄ±n hizmetine verdik. AkÄ±ncÄ±â€™yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z TÄ°HA hamlemizi Ä°nsansÄ±z SavaÅŸ UÃ§aÄŸÄ±mÄ±z KÄ±zÄ±lelma ile ÅŸimdi Ã§ok farklÄ± bir boyuta taÅŸÄ±yoruz. KAAN ismini verdiÄŸimiz beÅŸinci nesil milli muharip uÃ§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±k. Ãœretim sÃ¼reÃ§lerini adÄ±m adÄ±m gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda savunma sanayiinde mÃ¼hrÃ¼nÃ¼ vuracak 850 farklÄ± projeyi titizlikle hayata geÃ§iriyoruz. GeÃ§en yÄ±l 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamÄ±na ulaÅŸtÄ±k. Bu yÄ±lÄ±n ilk 6 ayÄ±nda 2 milyar 378 milyon dolarlÄ±k rekor ihracat seviyesini yakaladÄ±k. 2023 yÄ±lÄ±nda hedefimiz 6 milyar dolardÄ±r. Ä°nÅŸallah yÄ±l sonu ihracat hedefimizi tutturacaÄŸÄ±mÄ±za, hatta bu rakamÄ±n da Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±. Â

ANLAÅžMALARA YENÄ°LERÄ°NÄ°N EKLENECEÄžÄ° KANAATÄ°NDEYÄ°ZÂ



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œGeÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z KÃ¶rfez Ã¼lkeleri ziyaretimizde savunma sanayi Ã¼rÃ¼nlerinde tarihimizin en yÃ¼ksek tutarlÄ± ihracat sÃ¶zleÅŸmelerine imza attÄ±k. IDEF 2023â€™te, bu anlaÅŸmalara yenilerinin ekleneceÄŸi kanaatindeyiz. Hep sÃ¶ylediÄŸimiz gibi biz sadece Ã¼rÃ¼n satmanÄ±n peÅŸinde deÄŸiliz. Uzun vadeli ortaklÄ±klar kurmayÄ±, ortak projeler geliÅŸtirmeyi hedefliyoruz. Savunma sanayi alanÄ±ndaki bilgi, birikim ve tecrÃ¼belerimizi dostlarÄ±mÄ±zÄ±n istifadesine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle kara, deniz, havacÄ±lÄ±k ve uzay lojistik destek, gÃ¼venlik alanlarÄ±nda geliÅŸtirdikleri son Ã¼rÃ¼nleri fuarda sergileyecek firmalarÄ±mÄ±zÄ±n her birine baÅŸarÄ±lar diliyorum. UluslararasÄ± Savunma Sanayi FuarÄ±mÄ±zÄ±n verimli geÃ§mesini temenni ediyor, tÃ¼m katÄ±lÄ±mcÄ±lara, tÃ¼m misafirlerimize ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum" diye konuÅŸtu.