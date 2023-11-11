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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a hareket etti.

11.11.2023 - 10:05 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç Riyad’a gitti.

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