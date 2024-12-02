Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



TİCARET HEDEFİ 250 MİLYON DOLAR



Karadağ ile bu ortak geçmişimizde siyasi ekonomik kapsamlı bir işbirliğimiz mevcut. Değerli dostumuzun ilk ziyareti de bu müstesna ilişkinin nişanesidir. Münasebetlerimize kurumsal çerçeve sağlamak amacıyla Yüksek Düzeyli Strateji Komisyonu kurulmasını kararlaştırdık. 2021 yılında Karadağ'a gerçekleştirdiğim ziyarette ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkarma hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaşmaya yakınız. Bu hedefi geliştirme noktasında mutabık kaldık.

Firmalarımız altyapı inşaat hizmet sektörlerine ilgilerini gösteriyorlar. Karadağ, doğrudan yatırımlarımızda 2023-2024 yılları arasında rekor artış yaşanmıştır. Karma Ekonomi Toplantısı'na ev sahipliği yapacağız. İş insanlarımıza verdiği destekten dolayı dostuma teşekkür ediyorum. Ülkemizde 150 binden fazla Karadağ kökenli vatandaşımız var. THY çok yönlü uçuşuyla Karadağ'ı adeta dünyaya bağlıyor. TİKA'nın projeleri Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlileri de ilişkilerimizin önemli boyutundadır. TİKA 500'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Hem bizi hem de Karadağ'ı etkileyen Rusya Ukrayna savaşında adli bir barışın tesis edilmesini beyan ettik. Aynı şekilde Gazze'ye yönelik saldırılarda da aynı şeyi söyledik.



"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ"



Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de patlak veren olayları da yakından takip ediyoruz. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu hassasiyeti ve temel öncelikleri bellidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın mutabakatla son bulması önceliğimizdir.



"TİKA'NIN VERDİĞİ DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"



"Ankara'da olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum" diyen Milatoviç, sözlerini şöyle sürdürdü:



Karadağ Cumhurbaşkanı olarak buraya geldiğim için şükranlarımı sunuyorum. Geçen sene Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle benim yurt dışındaki ilk görevim olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce belirttiği gibi diplomatik ilişkilerimizin 145. yılını kutluyoruz. Bu süreklilik arz ediyor. İki ülke arasındaki büyük saygının göstergesidir. Türkiye önemli bir NATO ülkesi ve Karadağ'ın müttefiki. Şuan doğrudan yatırım 100 milyon dolar civarında. Geçen sene bizim ülkemizde yaklaşık 10 bin küçük ve orta ölçekli şirket kuruldu. Karadağ'ın kuzeyindeki yatırımlara davet ediyorum. Orada potansiyelimiz çok yüksek. Bunu beraber yapmalıyız. Türkiye'de çok sayıda Karadağ kökenli kişi yaşıyor. 150 bin kişiden söz ediliyor ama bence bu sayı 200 bin civarında. Onlar Türkiye ile Karadağ arasındaki en önemli köprüdür. TİKA'nın verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. 500'den fazla proje gerçekleştirildiği için teşekkür ediyorum. 2028 yılına 28. Avrupa Birliği ülkesi olacağımızı ümit ediyorum. Bu hedefler doğrultusunda ilişkilerimizin bölge için iyi olacağını düşünüyorum. Ben sizi davet etmek istiyorum. Resmi ziyaret gerçekleştirin. Belki seneye Karadağ'a gelirsiniz. Sizi orada büyük bir dost olarak görmek istiyoruz.

Haberin Devamı