GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

31.05.2025 - 20:52Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna destek olduğunu, terörle mücadelede Somali’ye verilen desteğin artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Somali ile enerji ve balıkçılık alanlarındaki dayanışmasının devam edeceğini, bu alanlardaki iş birliğinin umut vadettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’un yaklaşan Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.

    Güncel Haberler

    Bakan Bayraktar, Eskişehir’de sinyali verdi: Dünyanın 6’ncı büyük filosuna sahibiz yakın zamanda ilk 4’e gireceğiz
    #Ekonomi

    Bakan Bayraktar, Eskişehir’de sinyali verdi: Dünyanın 6’ncı büyük filosuna sahibiz yakın zamanda ilk 4’e gireceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
    #Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Bayraktar AKINCI TİHA, KUZGUN-SS ile test atışı gerçekleştirdi
    #Gündem

    Bayraktar AKINCI TİHA, KUZGUN-SS ile test atışı gerçekleştirdi