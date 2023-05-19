Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti
19.05.2023 - 16:57 | | Gökçe KARAKÖSE - Hasan YILDIRIM - Erdi DEMİR - Özgür EREN - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı İstanbul'da kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA ittifakı adayı Sinan Oğan'ın görüşmesi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.