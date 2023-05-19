GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan'ı kabul etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti

19.05.2023 - 16:57 | | Gökçe KARAKÖSE - Hasan YILDIRIM - Erdi DEMİR - Özgür EREN - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı İstanbul'da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA ittifakı adayı Sinan Oğan'ın görüşmesi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

 

    GÜNCEL HABERLER

    Uydu görüntüleri ile tespit edildi! Dünyadaki göllerin yarısı, son 30 yılda buharlaşarak küçüldü

    Uydu görüntüleri ile tespit edildi! Dünyadaki göllerin yarısı, son 30 yılda buharlaşarak küçüldü

    Dünyanın en zengin insanının sırrı! Rakipleri krizdeyken o zirveye yükseldi

    Dünyanın en zengin insanının sırrı! Rakipleri krizdeyken o zirveye yükseldi

    YSK Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı

    YSK Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı