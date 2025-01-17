Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2. Etabı kapsamında Afyonkarahisar ve Aksaray arasındaki 30 kilometrelik kesimi ulaşıma açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat ederek sağlanan ulaşımı 10 kilometre kısaltmış oluyoruz.” dedi. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, trafiğe açılan kesim ile yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edileceğini kaydetti.

Konya Çevreyolu 2. Etabı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’ya ulaştırma alanında 146,7 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını kaydetti. Erdoğan, “Şehrimizi kuzeyde Ankara ve Eskişehir'e, batıda Isparta, Afyonkarahisar ve oradan İzmir'e, doğuda Aksaray, Niğde ve oradan Kayseri'ye, güneyde ise Antalya, Karaman ve Mersin'e bölünmüş yollarla bağladık. Ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olan Eğiste Hadimi Viyadüğü’nü inşa ederek Konya'nın Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesine kesintisiz konforlu ve güvenli ulaşımını temin ettik.” dedi.

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KONYA’DA 11 AYRI KARAYOLU PROJESİ DEVAM EDİYOR

Konya’nın 2002 yılında 167 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 22 yıl içinde tam bin 286 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağı ise 97 kilometreden bin 296 kilometreye yükseldi. Yollarımızı daha güvenli daha modern bir yapıya kavuşturduk. Konya-Ankara Yolu’nu, Konya-Akşehir-Afyonkarahisar Yolu’nu, Konya-Aksaray Yolu’nu, Konya-Karaman Yolu’nu, Konya-Belören-Hadim Yolu’nu şehrimizin istifadesine sunduk. Konya'yı Akdeniz'e en kestirme yoldan bağlayan ve 5 bin kilometre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli’ni hizmete açtık. Alacabel Tüneli ve Bağlantı Yolları ile Akşehir-Yunak Yolu, Taşkent-Balcılar Yolu, Ereğli-Halkapınar-İvriz Yolu ve Seydişehir-Bozkır Yolu gibi 11 ayrı kara yolu projemizin çalışmaları ise devam ediyor. İnşallah bu projeleri de yakın zamanda nihayete erdirecek ve Konyalı kardeşlerimizle birlikte bölgenin tüm şehirlerinin emrine vereceğiz.”

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“KONYA ÇEVRE YOLU ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ ÖNEMLİ YATIRIMLARIN BAŞINDA GELİYOR”

Konya’nın şehir içi ve şehirler arası ulaşımdaki merkezi konumunu güçlendirecek; tarım, ticaret ve sanayi birikimini çok daha üst seviyelere taşıyacak karayolu yatırımlarını sürdürdüklerin kaydeden Erdoğan, “İlk kısmı 22, 2. kısmı 46, 3. kısmı ise 54 kilometre olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor.” açıklamasında bulundu.

Erdoğan, projeyle Konya'nın transit trafik yükünü çevre yoluna aktaracaklarını ve şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafik yoğunluğunu azaltacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacak Konya’mızın ulaşım imkanlarını çeşitlendirilmiş olacağız. Böylelikle şehrimizin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine de kayda değer katkılar yapacağız. Projemizin birinci kısmını 2020 yılında tamamlayarak trafiğe açmıştık. Bugün ise 2. kısmı, Afyonkarahisar ve Aksaray arasındaki 30 kilometrelik kesimini ulaşıma açıyor, hizmete sunuyoruz.”

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“ULAŞIMI 10 KİLOMETRE KISALTMIŞ OLUYORUZ”

3 adet köprü, 3 adet köprülü kavşak, bir adet viyadük, 18 adet alt geçit ve 57 adet menfezin yer aldığı bu kesime tam 44 bin adet fidan diktiklerini kaydeden Erdoğan, “İkinci kısmın geriye kalan 16 kilometrelik bölümü, yani Aksaray-Adana aksı arasındaki 16 kilometrelik kesiminde çalışmalar devam ediyoruz. İnşallah yakın zamanda onu da tamamlıyoruz. Bugün hizmete verdiğimiz Afyonkarahisar Aksaray aksı arasındaki 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat ederek sağlanan ulaşımı 10 kilometre kısaltmış oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürdüklerini belirten Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Böylece zamandan 4,6 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zararlı karbon emisyonunu tam 81 bin 400 ton azaltıyoruz. Çevre yolunun Konya’mız bölgemiz ve ülkemiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya 8. olağan il kongresinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Konyalı kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım sizleri sevgi ile, saygı ile selamlıyorum. Konya olarak, Türkiye olarak insanlığa yardımda, cömertlikte akarsu gibi olacağız. Şefkat ve merhamette güneş gibi olacağız, insanların kusurunu değil hikmet arayacağız. Ayıp örtmekte gece gibi olacağız. Kimseye üstten bakmayacağız. Tevazuda toprak gibi olacağız. Hem olduğumuz gibi görüneceğiz hem de göründüğümüz gibi olacağız. Hz. Mevlana'nın bu nasihatlerine dünyanın bugün çok ihtiyacı var. Yaşanabilir bir dünyanın adeta manifestosudur bunlar.

Konya, yaprakları dökülmeyen bir ağaçtır. Merhamet ocağı olan Konya gönüllerin birleştiği bir kenttir. Hz. piri rahmetle şükranla yad ediyorum. Teşkilatımıza emek veren ve aramızda bulunmayan kardeşlerime rabbimden rahmet diliyorum. Nöbeti devreden arkadaşlarıma teşekkür ediyor, devralanlara başarılar diliyorum.

AK Parti kongrelerimiz milletimizin büyük teveccühü ile, coşkuları ile sürüyor. Şubat'ın ilk haftasında bu süreci tamamlayıp ardından büyük kongremizle önümüzdeki zorlu döneme hazırlanmaya başlayacağız.

Muhalefetin içler acısı hali bizi rehavete sürüklememeli. AK Parti milletin iktidara getirdiği, girdiği her mücadeleyi de milletin desteği de başarıya ulaştıran siyasi teşekküldür. 22 yılda kazandırdığımızı her ve hizmetler milletimize olan teşekkürün ifadesidir. Şimdi hedefimiz Türkiye Yüzyılı inşasıdır. İçeride ve dışarıdaki başarılarımız ile bizden sonraki nesillere güçlü bir Türkiye mirası bırakacağız. Bunları en büyük vizyonu kırmızı kart göstermek, en büyük taahhüdü rakı fiyatını ucuzlatmak olanlara anlatmak mümkün değil. Kırmızı kart ile halkın seviyesine indiğini sananlara diyorum ki; halkın seviyesine inilmez, halkın seviyesine çıkılır. Bize hücum edenlerin derdini iyi biliyoruz. Partilerindeki rezillikleri düzeltmek varken kamu görevlilerine saldırmak suçluluk alametidir. Eski Türkiye'deki ayrıcalıklarını kaybetmenin öfkesini atamadılar. Günümüz Türkiye'sinde kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma, çiğneme hakkı yoktur.

Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek ve siz de buna saygı göstereceksiniz. Muhatabınız yargı mensupları değil siyasetçilerdir. Yargıya parmak sallayarak, bağırıp çağırarak, yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Sağa sola sataşmaktan vazgeçin. Biz işte buradayız. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Bakalım kimin yüzü kızaracak kim yüzü ak çıkacak. Özel harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede. Telaşlanmalarının bir sebebi de işte bu hakikattir. korkarız birkaç yıla kadar hiçbirinin sokağa çıkacak, milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. CHP, kodlarındaki milletin değerlerine olan düşmanlıktan kurtulamıyor. Parti içi kavgaya kendilerini öyle kaptırdılar ki dünyada ne olup bittiğini görecek gözleri yok. Bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri takip etmeye fırsat bulamıyorlar ve siyasi cambazlıklarla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Esenyurt'ta Beşiktaş'ta haller ne durumda. Suriye'de nasıl bir söylem sergilediklerini cümle alem biliyor. Suriyelilere nefretin dibini buldular, 13 yıl boyunca hükümetimiz ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kurdukları cümlelerin binde birini Şam yönetimine kurmadılar. Gazze krizinde de benzer tutum sergilediler. İsrail saldırıları başlayınca sorumlu olarak Filistinli direnişçileri ve Hamas'ı suçladılar. Millet tepki gösterince suçlarını bastırmaya çalıştılar.

Bunlarda vicdan olmadığı gibi kızarmasını bilen yüz de yok. Kendilerini sorgulamak yerine rol kapmaya çalışıyorlar. ülkeye dair gündemleri yok. Ülke meselelerine kafa yormak yerine laf kalabalığı ile günlerini gün ediyorlar. Çünkü çalışmayı sevmiyorlar, rahatlarının bozulmasını, konforlarının ellerinden gitmesini istemiyorlar. Millet için ter dökmek bunların işine gelmiyor. Çalışmak emek ister, birikim, fedakarlık ister. Çalışmak siyasi risk almayı gerektirir. Boş lafla siyasetçilik oynamanın hiçbir bedeli yok. Bu mızrak bu çuvala sığmıyor artık, sığmaz.

Siyaset üretemediklerini kendi seçmenleri de görüyor. Bunlarda ufuk olmadıklarını vatandaşımız görüyor. Yöneticilerine bakıp iç geçirdiklerini tahmin edebiliyoruz. Bu da CHP'li vatandaşlarımızın imtihanı. Allah hem onlara hem bize sabır versin. Fil dişi kulelerinden çıkıp halkımızın arasına karıştıklarını görüyoruz. Etli ekmek ile Arap aşı ile tanışmalarına kimse kayıtsız kalamaz. CHP, artık millete tepeden bakan elitist siyaset dilinden kurtulmalı, milletin aklını irfanını hafife almaktan vazgeçmeli. Kolaya kaçmasınlar, biraz çalışıp, kafa yorup, bizim ve milletin karşısına siyasi argümanlarla çıksınlar. Diğer türlü başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşın dalga konusu olmaktan kurtulamazlar.

"BİRAZ DAHA SABIR... ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI"

Bölgemizde tarihi nitelikte değişimler vuku buluyor. Bunları başarı ile yönetmeye gayret ediyoruz. Suriye'den Gazze'ye gönül coğrafyamızın tamamında varız, mazlumların yanındayız. Elbette bölgesel gelişmeleri anbean takip ederken sokağın nabzını tutmaktan geri durmuyoruz. Önemli bir önceliğimiz hayat pahalılığı meselesini çözmektir. Enflasyonu düşürmeyi, dengesiz artışların önüne geçmeyi hedefliyoruz. İstihdamı, üretimi, ihracatı artırarak milletin iş ve aş talebini karşılayacak kalkınma programlarından da taviz vermiyoruz. Kayda değer büyüme oranlarını yakalayan ender ülkelerden biriyiz. Enflasyondaki düşüşün somut etkilerini göreceğiz. Hayat pahalılığının yol açtığı, dengesiz fiyatlama, aç gözlülük, gıda ve eğitime kadar bu artışları zamanla eritiyor. Enflasyon düştükçe bundan sonraki ücret artışları daha anlamlı daha kalıcı hale gelecektir. Milletimizden biraz daha sabırlı olmasını diliyoruz. Çoğu gitti azı kaldı.

Türkiye'nin sorunlarını 22 yılda nasıl biz çözdüysek mevcut sıkıntıların çözüm adresi de yine biziz. Her türlü meselenin üstesinden gelecek kudrete sahibiz. Altından kalkamayacağımız yük yoktur. Türkiye Yüzyılı'na giden aydınlık yolu milletimiz ile yine biz çözeceğiz.