GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü

08.06.2025 - 15:22Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Güncel Haberler

Mardin'de ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 10 yaralı
#Gündem

Mardin'de ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 10 yaralı

İstanbul'da plajlar doldu taştı! Menekşe ve Caddebostan'da yer kalmadı
#Gündem

İstanbul'da plajlar doldu taştı! Menekşe ve Caddebostan'da yer kalmadı

Kalp krizi geçiren polis memuru Yusuf Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı
#Gündem

Kalp krizi geçiren polis memuru Yusuf Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı