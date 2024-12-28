Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabit gelirli vatandaşımız da konut sahibi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Bursalılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, genç kardeşlerim, muhterem hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Medeniyet şehrimiz, kültür şehrimiz Bursa'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sınırlar değişir, zaman değişir ama Bursa'nın bizim kalbimizdeki yeri asla değişmez. Bursa Anadolu coğrafyası gibi gönlü geniş bir şehirdir. Bursa'da Balkan, Kafkas şehirlerinden kardeşlerimiz var. Bursa'da kardeşlerimiz huzur içinde güven içinde yaşıyor. Bursa Halep'in, Humus'un da kardeşidir. Şam'ın da kardeşidir. Rabbim Bursa'yı ve Bursalı kardeşlerimizi korusun.

Gençler maşallah bugün çok coşkulu. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri bağrına basan Bursalılara şükranlarımı sunuyorum. İl kongremizin hayırlar getirmesini diliyorum. AK Parti kuruluşundan itibaren sadece bi erdemliler hareketi olarak değil bir vefa çınarı olarak da temayüz etmiştir.

Görev alsın veya almasın bu çatı altında beraber yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimizi yol ve dava arkadaşlarımız olarak gördük. Önümüzdeki dönemde de çizgimizi koruyacağız.

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"EVDE OTURMAYACAĞIZ, SÜREKLİ SAHADA OLACAĞIZ"

Yeni isimlerle kadrolarımızı güçlendirirken, yokluk zamanda partimiz için ayakkabısı çamurlanmış, varını yoğunu seferber edenleri hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bu partiyi bugünlere taşıyanlar o fedakarlık abideleridir. Küsenin kapısını biz gidip çalacağız. Partimizi Bursa'da her alanda hak ettiği yere tekrar taşımak için ne gerekiyorsa tekrar biz yapacağız. Roman kardeşlerimiz; evde oturan ölür, diyor. Bizim de yapmamı gereken işte budur. Evde veya il ilçe binasında oturmayacağız, sürekli sahada olacağı. Gayretleriniz için, samimi çabalarınız için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.

Bursa doğal güzellikleriyle herkesi kendine meftun eden bir şehirdir. Bursa'mızın iş çevreleriyle bir araya geleceğiz. Bursa sanayisi yurt dışında da göğsümüzü kabartıyor.

"KİMSENİN SERZENİŞİNE KULAK TIKAMADIK"

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte belirsizlikler daha da arttı. Hayat pahalılığı Bursa'mızı da etkilemiştir. Sabit gelirli vatandaşlarımız bu sıkıntılarla daha çok karşılaştılar. Hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her sıkıntının, zorluğun farkındayız. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Millete karşı dürüst olma, şeffaf olma siyasetidir.

Sırf günü kurtarmak için verilen sonra unutulan sözler siyasete zarar verdi. Hesap kitap yapmadan bol keseden vaat verenler arkalarında hasar bıraktılar. Kendimiz bedel ödesek dahil ülkeye bedel ödettirmeyeceğiz dedik. Siyaset kurumuna güveni yeniden biz tesis ettik.

Ulaştırmada, konutta, enerjide, tarımda, savunma sanayinde Türkiye tarihinin en büyük şahlanışını bizimle yaşadı. Artık dünyada itibarı artan bir Türkiye var. Tüm bu söylediklerimi ve çok daha fazlasını yere sağlam basarak yaptık. Şahsi çıkarlarımız değil, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'nin menfaatini düşünüyoruz.

Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz.

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"FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNÜ BOYKOT EDİN"

Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır. Fahiş fiyatlı ürünleri boykot edin. Satılmayan, alıcısı olmayan ürünün kıymeti olmaz.

Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız.

ASGARİ ÜCRET

İşveren daha fala vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Elini tutan yok.

İstihdamda bir kayıp gerileme yaşanmasını arzu etmiyoruz.

Bölgemizde ve ülkemizde olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 yılında enflasyon hedefimizi gerçekleştireceğiz. Enflasyonu daha da düşürerek milletimizi tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmak istiyoruz.

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