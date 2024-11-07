GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

07.11.2024 - 16:28 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Gittiği Macaristan'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

Kabulde NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.

40'un üzerinde hükümet ve devlet başkanı katılıyor
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile diğer Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren, kıtayı ilgilendiren güncel meselelerin tartışıldığı AST zirvelerinin 5'incisi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde düzenleniyor.

40'ın üzerinde hükümet ve devlet başkanının katıldığı zirvenin gündemini ana hatlarıyla "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik zorlukları" oluşturuyor.

Düzensiz göçle mücadele, ekonomi güvenliği, iklim de ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Liderler, ABD’nin 47. Başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesiyle ilgili gelişmeleri de masaya yatıracak.

 

    GÜNCEL HABERLER

    Erdoğan'dan AB mesajı: Katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yok

    Erdoğan'dan AB mesajı: Katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yok

    Cezayirli yapışık ikizler İstanbul'da ameliyatla ayrıldı

    Cezayirli yapışık ikizler İstanbul'da ameliyatla ayrıldı

    Çanakkale'de sahte mehdi operasyonu: Sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırarak kazanç sağlamış!

    Çanakkale'de sahte mehdi operasyonu: Sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırarak kazanç sağlamış!