Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı ile görüştü

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükûmetler Zirvesi için bulunduğu Dubai’de Ruanda Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ruanda ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Afrika'ya karşılıklı çıkarlar ekseninde yaklaşımının devam edeceğini ve iki ülke ilişkilerini geliştirmek için gayretlerin süreceğini söyledi" denildi.