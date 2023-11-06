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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Ayder Yaylası’nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de turizm merkezi Ayder Yaylası’ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde denetledi. ​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.

06.11.2023 - 13:48 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Ayder Yaylası’nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Rize programının son gününde, Ayder Yaylası'nda sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını denetlemek üzere, saat 10.30 sıralarında Güneysu'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'dan bindiği helikopterle, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na geldi.

Erdoğan burada, yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. Bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da havadan inceleyen Erdoğan, kendisine verilecek brifing için Kaçkar Resort Otel’deki kahvaltılı programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Güneysu'da öğrenciler ve sporcularla sohbet etti.

 

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