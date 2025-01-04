Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de: AK Parti gücünü farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesindeki Merkez Camii Meydanı'nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Burada AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Burası ana baba ocağı. Öyleyse buradan daha farklı ses çıkması olsun. Size inanıyorum, size güveniyorum. Hem taziye evine uğrayayım istiyorum. Yarın da cenaze merasiminde camimizde bir arada oluruz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.