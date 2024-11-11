Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da dünyaya seslendi: İsrail'e silah satışını durdurun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

İsrail’in amacı Gazze’ye yerleşmek, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’daki Filistin varlığını yok etmek ve nihayetinde ilhak etmektir. Buna engel olmalıyız.



Afrika tarafından, İsrail aleyhine, Uluslararası Adalet Divanı nezdinde açılan davaya teşkilat üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz. Türkiye olarak, İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaları yürürlüğe koyduk. Netanyahu hükümetine, Filistin topraklarının işgalinin maliyeti olduğunu hissettirecek somut ve gerçekçi tüm önerileri hayatta geçirmeye hazırız.

'7 EKİM'DEN BU YANA 9 ÜLKE DAHA FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIDI'

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari kararının hayatta geçirilmesine ilişkin Filistin kararını 18 Eylül'de kabul etti. Bunun uygulanmasını yakından takip etmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Mevcut İsrail hükümetinin rızasını aramak suretiyle iki devletli bir çözüme ulaşmanın imkansızlığını hepimiz görüyoruz. Bu şartlar altında daha fazla ülkenin Filistin devletini tanımasını teşvik etmeliyiz. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke daha Filistin devletini tanıdı. Güvenlik konseyindeki direncinde aşılarak Filistin devletinin Birleşmiş Milletler üyesi olduğu günleri göreceğine inanıyorum. İki devletli çözümü ilerletmek için 30-31 Ekim tarihlerinde ziyafetler düzenlenen Uluslararası İttifak Toplantısı'na 90 ülkenin katılması ümit vericidir.

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İSRAİL'E YÖNELİK TİCARİ KISITLAMALAR GETİRDİK

İsrail'e silah ambargosu uygulanması, ticaretin durdurulması ve tecrit edilmesi son derece mühimdir. İsrail'e silah satışının durdurulması girişimimize 52 ülke ve 2 uluslararası teşkilat destek vermiştir. İsrail aleyhine UAD'da açılan davaya teşkilat üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz. Türkiye olarak İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaları yürürlüğe koyduk.