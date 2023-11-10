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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Riyad’a gidecek.

10.11.2023 - 20:38 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'a gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’ı ziyaret edeceklerdir. Zirvede, İslam âleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunmaları planlanmıştır. Zirve oturumuna hitap edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'a gidecek