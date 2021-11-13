Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen imzaladı! 2 müdür görevden alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan iki müdür görevden alındı.
13.11.2021 - 03:03 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Van İl Müdürü Nevzat Gün ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Artvin İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alındı.
İki isim yerine her hangi bir atama yapılmadı.