Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski ile insani koridoru görüşecek

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Ankara’da bir otelde düzenlenen "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu konferans sona erdi. İki gün süren konferansın kapanış konuşmasını yapan Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna arasında insani koridorun oluşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istediğini ve Erdoğan’ın bunu memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, “Böyle bir toplantıdan sonra başarabilirsek Rusya’da veya Ukrayna’da bulunan yaralıların karşılıklı takası, çocukların veya kadınların takasını başarabilirsek bu toplantının en anlamlı yönlerinden biri bu olacaktır” dedi.



Cumhurbaşkanlığının Erdoğan öncülüğünde insani koridor için gerekli çalışmayı başlattığını kaydeden Malkoç, “Sayın Cumhurbaşkanımız bugün veya yarın hem Sayın Zelenski ile hem de Putin’le bu anlamda görüşme yapacağını ifade etmek istiyorum. Bundan sonrası bize düşüyor. Birlikte koordine edeceğiz” açıklamasını yaptı.