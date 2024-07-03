Astana'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi

Kazakistan'ın başkenti Astana Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirveye katılmak için Astana'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Liderler görüşme öncesi kameralar karşısına çıktı. Rus lider burada yaptığı açıklamada "Bütün zorluklara rağmen Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım gelişiyor ve ilerliyor. Birkaç ay zarfında ticaret hacminde düşüş yaşandı ama yıllık ticaret hacmi 55 milyar dolardır. Projelerimiz hayata planlı bir şekilde geçiriliyor. Ne yaptık, geleceğe dönük planlarımız nedir? Hedeflerimizi belirleyeceğiz. Sürekli temas halindeyiz. Kilit konularla ilgili görüşlerine bir nevi nabız yoklama yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: İLK HEDEF AKKUYU'YU DEVREYE ALMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklamasında şunları söyledi; Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler.

Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada özellikle BOTAŞ ve GAZPROM arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor. İlk hedef Akkuyu'yu devreye almak.

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HEDEFİMİZ 100 MİLYAR DOLARI YAKALAMAK

55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyorum. Böyle bir potansiyele sahibiz. Turist noktasında ise 7 milyon yaklaşık turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki, Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamak istiyorum.

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PUTİN: TÜRKİYE'YE MUHAKKAK GELECEĞİM

Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi