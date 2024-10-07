Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin güçlenerek gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, üst düzey siyasi diyaloğun devam edeceğini, önümüzdeki süreçte çeşitli vesilelerle gerek bölgemizde gerekse dünyadaki meseleleri ayrıntılı bir biçimde ele almayı sürdüreceklerini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de tebrik etti.