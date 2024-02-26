Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.

Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti.

TOKAYEV İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Tokayev, Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü de teşekkürlerini iletti.