Cumhurbaşkanı Erdoğan 'özgürlükçü anayasa' mesajı: Seçimden sonra gündeme taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Danıştay'a emeği geçenleri yad ediyorum. Teşkilatımız kurulduğundan bugüne sürekli gelişerek hizmet vermeyi sürdürmüştür.

Yargı ile yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışmalara konu almaktadır. Ülkemizde bu tartışmalar kurumları yıpratıcı olmuştur. Milletimiz kendi adına karar veren yargı kurumlarına giderek daha fazla güvenmekte. Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedefi bu olacaktır. Seçimlerden sonra bu konuyu gündeme taşıyacağız.

Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat'tı. Ülkemizi bu utancı yaşatanları unutmayacağız.

Milletimizin desteğini hep yanımızda tutmayı başardık. 15 Temmuz gecesi televizyona bağlandığımda demişim ki, Biz milletin gücünün üstünde güç tanımıyoruz.

Son 21 yılda ülkede be yapılmışsa gerisinde asırlık demokrasi ve kalkınma eksiliğimizi telafi etme çabası var.