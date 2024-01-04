Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfına bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kazandığı 65 bin TL'lik tazminatın, Mehmetçik Vakfına bağışlandığını söyledi.

Avukat Hüseyin Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal etmesi nedeniyle, asıl alacak ve fer'isiyle birlikte tahsil edilen 65 bin TL manevi tazminat, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle "Mehmetçik Vakfına" bağışlanmıştır.