Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla tarihi bir dönüm noktası yaşandı, on yıllardır tarafsız bir pozisyonu olan İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusu yaptı.

Ankara Helsinki ve Stockholm'ün terörle mücadele için adım atmasını istedi, Haziran 2022'deki NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mutabakat imzalandı.

Terör örgütlerine destek sunan İsveç'te bu yılın Ocak ayında iki ayrı provokasyon gerçekleşti, terör yandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini Stockholm Belediyesi önünde astı. Aşırı sağcı parti lideri Rasmus Paludan ise, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İsveç'le devam eden görüşmeleri donduran Ankara, Mart ayı sonunda Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdi ve İskandinav ülkesi dünyanın en büyük askeri ittifakına katıldı.

Stockholm yönetimi ise yeni bir terörle mücadele yasasını parlamentodan geçirdi ve söz konusu düzenleme Haziran ayı başında yürürlüğe girdi.

NATO, gelecek ay Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek zirvede İsveç'in de ittifaka katılmasını bekliyor ve tüm gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için Ankara'ya geldi.

DOLMABAHÇE'DE ZİRVE

Erdoğan, bugün İstanbul'da Stoltenberg ile bir araya geldi. Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

YENİ BAKANLAR DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın eşlik etti.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme sonrası konuşan Stoltenberg, "Türkiye önemli bir ülke NATO için ve NATO’ya katkıları çok büyük. Buna barış gücü orduları da dahil gerilimin yüksek olduğu yerde görev alıyorlar. Türkiye’ye teşekkür ediyorum Kosova’ya ekip gönderdikleri için. Türkiye NATO’nun Irak güçlerine de yardımcı oluyor. NATO’nun Macaristan’daki güçlerine de eğitim veriyor. Ukrayna’ya güçlü destekte bulundu. Türkiye’yi birkaç ay önce ziyaret ettim. O zamandan beri NATO, Türkiye’ye büyük destek sağladı. Geçici konutlar sağlamak gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan görüşmede onun yeniden seçilmesi konusunda tebrik ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben yeni gündemimizde olacak konuları konuştuk. NATO’nun Ukrayna’ya olan güçlü desteği hakkında konuştuk." dedi.

Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye önemli bir ülke NATO için ve NATO’ya katkıları çok büyük. Buna barış gücü orduları da dahil gerilimin yüksek olduğu yerde görev alıyorlar. Türkiye’ye teşekkür ediyorum Kosova’ya ekip gönderdikleri için. Türkiye NATO’nun Irak güçlerine de yardımcı oluyor. NATO’nun Macaristan’daki güçlerine de eğitim veriyor. Ukrayna’ya güçlü destekte bulundu.

İsveç’in NATO üyeliğini de konuştuk. Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir ittifak üyesi saldırıya uğramadı. İsveç somut adım attı. İşven anayasasında değişikliğe dair, teröre karşı adımlar atmak da var. Yeni terör yasası yürürlüğe girdi ve bu yüzden İsveç kendine düşen sorumlulukları yerine getirdi.