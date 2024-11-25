Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'da. Rutte, göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE, TUSAŞ'I ZİYARET ETTİ

Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret ettikten sonra 23 Ekim'de PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'a geldi. Rutte'nin basına kapalı ziyarette, şirket yetkililerine taziyelerini sunacağı ve TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi alacağı belirtildi.

Rutte kabul öncesi göreve geldikten sonra Ankara'ya yapacağı ilk ziyareti değerlendirdi. Açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirerek, "Giderek öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Rutte, "Terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz dahil olmak üzere, kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Rutte, "Giderek daha öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna, etkileyici bir savunma sanayiine sahiptir ve 70 yılı aşkın süredir güçlü ve kararlı bir müttefiktir" ifadelerini kullandı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirilmişti.

Rutte'nin ayrıca, Türk savunma sanayii yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtilmişti.