Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: 75 milyar metreküp doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün resmi açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin şehrimize ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Hastanemizde görev yapan sağlık personellerine başarılar diliyorum.

İstanbul'u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bundan bir ay önce Bağcılar'da 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanemizi hizmete almıştık. Böylece Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesini 900'e çıkardık. Bugün de bir başka muhteşem ve muazzam sağlık yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Hastanemizin özelliklerinden sizlere kısaca bahsetmek isterim. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanemiz toplam 102 bin 500 metrekare kapalı alana sahip.

"MİLLETİMİZE SÖZLERİMİZİ TUTTUK"

Hastanemizde 6'sı yoğun bakım olmak üzere toplam 705 yatak bulunuyor. Bu yatakların 657'si nitelikli yatak sınıfındadır. Hastanemizde 88 poliklinik odamız mevcut. 75'i uzman hekim olmak üzere toplam 160 hekimimiz ve 324 hemşiremiz hastanemizde görev yapıyor. Eğitim Araştırma Hastanesi olan sağlık tesisimizde 3'ü eğitim kliniği olmak üzere toplam 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak. Ayrıca 36 yataklı palyatif bakım ünitesi, engelli spor salonu, GETAT merkezi, robotik rehabilitasyon ünitesi bulunan bu hastanemizde vatandaşlarımız birçok alanda özellikli sağlık hizmeti alacak.

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2002 yılında iktidar sorumluluğunu üstlenirken ülkemizi dört sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Bunların da eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet olduğunu ifade etmiştik. Bugün şöyle geriye dönüp baktığımızda milletimize verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

"ŞİMDİ YURT DIŞINDAKİLER TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR"

Sağlık en çok şikayet edilen konuydu, sistem dökülüyordu. Sağlam girenin hasta çıktığı o yapıyı değiştirmek için çok mücadele ettik. 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline geldik.

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Eskiden vatandaşlarımız yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu. Şimdi yurt dışından çok sayıda kişi Türkiye'ye geliyor. Sağlıkta kurduğumuz sistem dünyanın bir çok noktasında örnek alınıyor. Sağlık turizmi ülkemizin öne çıktığı alanlardan biri oldu.

İstanbul'da birinci basamak sağlık hizmetlerinde 2002'de 217 sağlık ocağı bulunuyordu. Bugün 1147 aile sağlığı merkezimiz var, aile hekimi sayımız ise 4 bin 264'e ulaştı.

"75 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞAL GAZ KEŞFETTİK"

Enerjide ciddi yatırımlar yaptık. Enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtık. Bulanlar ancak arayanlardır şiarıyla sondaj çalışmalarımıza devam ettik. Enerjide de bağımsızlığımızı kazanmak için içeride ve dışarıda mücadele verdik. Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. Sondaj gemimiz Abdulhamid Han'la Göktepe-3 kuyusundan müjdeli haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Ekonomik değeri 30 milyar dolar. Keşifte emeği geçen her bir kardeşime buradan teşekkür ediyorum.