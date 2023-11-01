Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Tekale'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.' denildi.

ERDOĞAN, TEKALE'Yİ DE KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya DYK Başkanı Muhammed Tekale'yi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Muhammed Tekale’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.' denildi.