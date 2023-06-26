Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'le görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi." denildi.

ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS NATO ZİRVESİ'NDE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Yunanistan’da düzenlenen genel seçimlerde yeniden başbakan seçilen ve bugün yemin eden Kyriakos Miçotakis’i telefonla arayarak tebrik etmesinin ardından Miçotakis’in ofisinden açıklama geldi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, gelecek ay Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’nin oturum aralarında bir araya gelecekleri ifade edildi.