Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevzuatla ilgili bir problem varsa çözüme kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Antalya, rüya şehir. Antalya deva şehir, şifa şehir. Dünyanın görmek için yarıştığı tabiatı derde deva olan güzel Antalya'da bizi tekrar bir araya getiren Rabbime hamdediyorum. AK Parti Antalya İl Kongremizin milletimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bayrağı devreden kardeşlerime başarılar dilerken, bayrağı devreden kardeşlerime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Antalya sadece ülkemizin değil Akdeniz havzası şehirlerinin içinde de inşallah bir yıldız gibi parlamaya devam edecektir. Antalya'da son mahalli seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımızın farkındayız. Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Bir felsefeci hiç yenilmemiş insan hiç savaşmamış insandır diyor. Geçen seçim dün de kaldı. Bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır.

Sizlerden bu kongremizle birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2029 mahalli idareler seçimleri için çalışmanızı istiyorum. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bizim muhalefet gibi kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok. Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor. Nitekim biz de bunu yapıyoruz.

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TÜİK tarafından 2024 yılına ait turizm raporları açıklandı. Turist sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm geliri 61,1 milyar dolar oldu. Dünyadaki tüm zorluklara rağmen bu rakamlara ulaştık. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

BOLU'DAKİ FACİA: SORUMLULUĞU OLAN KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK

78 canımızı yitirdiğimiz Bolu Kartalkaya'daki facia gibi trajedilerin bir daha yaşanmaması adına gereken her türlü adımın atılmasını sağlayacağız. Mevzuatla ilgili bir problem varsa Gazi Meclisimizin de desteğiyle çözüme kavuşturacağız.

Milyonlarca insanımızın rızık kapısı olan Antalya gibi şehirlerimizin en büyük gelir kaynağı olan Türkiye ekonomisinin bacasız sanayisi olan Turizm sektörünün başarısı için ortak akılla sorunlarımıza çözüm arayacağız.

Gözünü para hırsı bürümüş tamahkarların, aç gözlü fırsatçıların vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin hayatları tehlikeye atmasına müsaade edemeyiz. Bolu'daki facianın son olduğunu temin etmek hepimizin boynumuzun borcudur. Vefat eden 78 kardeşimize rahmet diliyorum. Kederli ailelere Rabbimden sabır niyaz ediyorum. Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözyaşına bakmayacağız. Tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz.

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Sınırlarımız boyunca kurmak istediğimiz güvenlik hattını tamamlayana ve tüm terör örgütlerinin başını ezene kadar durmayacağız.

Türkiye Yüzyılı'nın alt yapısını tüm kurumlarımızla adım adım inşa etmekteyiz. Türkiye'nin kaçıracak tek bir fırsatı yoktur. Bir de kifayetsiz muhterislerin hezeyanlarıyla uğraşmak durumunda kalıyoruz. Pişkin bir zihniyetle karşı karşıyayız.

CHP Genel Başkanı Özel ağzından çıkanı duymuyor. Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak millete yazık. Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu.

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Yoldaşımız milletimiz olduğu müddetçe, istikametimizi ne içerdeki ne dışardaki düşmanlar bozabilir. Biz bugünlere milletimizle geldik. Tüm saldırıları milletimizle aştık. Doğruluktan dürüstlükten ayrılmadık. Milletimizle hep hal diliyle konuştuk. Bizi millete hizmetten alıkoymaya çalıştılar. Hukuk dışı uygulamalarla bizi meşru siyaset dışına çekmek istediler. 27 Nisan bildirisini, 7 Şubat MİT krizini nasıl unutabiliriz. Gezi olaylarını, 17-25 Aralık'ı nasıl unutabiliriz. 15 Temmuz ihanetini nasıl unutabiliriz. DEAŞ'ından bölücü terör örgütüne kadar üstümüze salınan cinayet şebekelerini nasıl unutabiliriz. Daha nice saldırıyı hangimiz nasıl unutabiliriz. Bunları unutmadık, unutmayacağız.

Muhalefetin kışkırtmalarına gelmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürümekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeye aşkla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz.

Antalya'ya son 22 yılda toplam 851 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.