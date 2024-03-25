Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan ve AK Parti değil Türkiye'dir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Çorum'da yaşayan tüm kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Tarımın, sanayinin, kültürün ve turizmin şehri Çorum'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

ALANDA 40 BİN KİŞİ VAR

Çorum'da sizin şu güzelliğinizi satın almaya dünyanın gücü yetmez. Şu an alanda 40 bin katılım var. Bugün yine Çorum bir başka muhteşem. Çorum ile bizim aramıza kimse giremez. Kurulduğu günden beri hareketi Çorum bağrına bastı. Tüm seçimlerde sizin desteğinizi hep yanımızda gördük. 14-28 Mayıs seçimlerinde de bu gelenek değişmedi. Türkiye en kritik seçimlerinden birinde Çorumlu kardeşlerimiz bize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktı.

"31 MART'TA BU BİRLİKTELİĞİMİZİ DAHA DA PERÇİNLEYECEĞİZ"

Biz Çorum'dan razıyız, Allah'ta sizlerden razı olsun. Siz bize nasıl sahip çıktıysanız biz de teşekkür borcumuzu daha fazla hizmet getirerek yerine getireceğiz. Bugüne kadar el ele, omuz omuza verdik, Çorum'u bölgesinin en güzel şehirlerden birisi haline getirdik. Çorum tüm Türkiye'de kendinden söz etttiriyor. Çorum'un elde ettiği başarılarda hükümetimizin yanı sıra belediyemizin de önemli bir payı var. Çorum'un başarı hikayesini hep beraber yazdık. Sizler çalışıp didindiniz, kabuğunuzu kırmak için mücadele ettiniz. İnşallah 31 Mart'ta bu birlikteliğimizi daha da perçinleyeceğiz.

Haberin Devamı

ÇORUMLULARA ANKARA VE İSTANBUL ÇAĞRISI: ONLARA DA MUTLAKA ULAŞACAĞIZ

31 Mart'ta özellikle Çorum'un yeniden destan yazacağından eminim. Öyle bir ses verin ki yankısı Ankara'ya ulaşsın.

Milli iradenin ve demokrasinin kalesi Çorum budur. Sadece Çorum'u tekrar rekor oylarla kazanmak yetmez. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerdeki tanıdıklarımızı aramaya var mıyız? Nazımızın geçtiği ne kadar tanıdık varsa onlara da mutlaka ulaşacağız. Bir dönem bizim yanımızda olup da beklentileri olmayınca başka yerlere dümen kıran dostlarımızı uyaracağız.

TERÖRLE MÜCADELE

Suriye'de bir terör koridoru kurarak bizi kuşatmak istediler, ardından DEAŞ'ı üzerimize saldılar. Suriye'ye düzenlediğimiz askeri harekatlarla vatanımızı bölge planlarını yırtıp attık. Terörü kaynağından yok etme stratejisini uyguladık ve inlerini başlarına geçirdik. Ve şu anda terör örgütlerinin kaçacak delik aradıklarını görüyoruz. Artık SİHA'larla 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ediyor ve dünyayı başlarına yıkıyoruz. Bölücü terör belasından kurtulana kadar bu mücadele devam edecek.

Haberin Devamı

Bizim şu son 10 yılda yaşadıklarımızı başka ülke yaşasa yerle yeksak olmaktan kurtulamazdır. ABD ve Avrupa dahil böyle bir mücadeleyi veremezlerdi. Biz tüm sıkıntıları aşarak hedeflerimize emin adımlarımızla yürüdük. Biz hem şeytan taşladık hem de tavafımızı milletçe yaptık.

EKONOMİ MESAJI

Memurun, işçinin ve emeklinin aylıklarında yüzde 50'ye varan artışa gittik. Emeklimizin sıkıntılarınını hafifletmek amacıyla bayram ikramiyelerini artırdık, banka promosyonlarını devreye aldık. Kamu bankalarımız başvuruları almaya başladı. İkramiyeler gelecek hafta hesaplara yatıyor.

53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depreminin ardından vatandaşlarımızı çaresiz bırakmadık. Geçen hafta 80 bin konutu ve köy evini depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Yıl sonunda 200 bin konut hedefine ulaşmayı hedefliyoruz.

Haberin Devamı

En büyük baş ağrımız olan enflasyon konusunda da adım atıyoruz. Fırsatçılarla ilgili bakanlıklarımız adımlarını atıyor. Yılın ikinci yarısında enflasyondaki büyük düşüşü hep birlikte göreceğiz. Bundan 85 milyonun tamamı faydalanacak. Kelebek ömürlü geçici rahatlama değil kalıcı istiyoruz. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye biz indirdiysek yine aynısını biz yapacağız.

"CHP PARA KULELERİNİ AÇIKLAYAMADI"

Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok. Onlar meydanlarda atmayı tutmayı sonrada verdikleri sözleri unutmayı çok sever. Vatandaşın oyunu almak için bol keseden umut dağıttılar. Göreve gelince söz verdiklerinin hiçbirini yapmadılar. Bunların yaptığı en iyi iş, kara paradan kule inşa etmek. Nereden geldiğini açıklayamadıkları dolar ve euro balyalarını 6-7 kişi bir araya gelip balya yapıyorlar. Bunun dışında hiçbir icraatları yok. Ülkenin ana muhalefet partisi mi yoksa gayrimeşru kartel mi oldukları belli değil.

Haberin Devamı

Biz her zaman söz namustur düsturuyla hareket ettik. Zor da olsa her zaman ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını yapmaya çalıştık. İnsanın aynası işidir lafına bakılmaz. Bizim de eserlerimiz ve yatırımlarımız yaptıklarımızdır.

HIZLI TREN PROJESİ

Hızlı tren projesinde en kritik aşama geçilmiş oldu. Hızlı treninin devreye girmesiyle Çorum hem Karadeniz'e hem de İç Anadolu Bölgesi'ne ulaşabilecek. Çorumlu çiftçilerimize son 21 yılda toplamda 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe sağladık.

'TÜRKİYE YÜZYILI YOLCULUĞUNU HIZLANDIRACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat’ta partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Partisinin belediye başkan adaylarını tanıtan Erdoğan, alanda 45 bin kişi bulunduğunu belirtti. Konuşmasına Muhsin Yazıcıoğlu’nu anarak başlayan Erdoğan, “Merhum Yazıcıoğlu'nu cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla her zaman hatırlayacağız. Rabbim Muhsin kardeşimin ruhunu şad, mekanını cennet eylesin diyorum” dedi.

14-28 Mayıs’ta hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinde Tokat’ın verdiği desteğe teşekkür eden Erdoğan, “Tokatlı kardeşlerim bir kez daha vesayet heveslilerine, darbe destekçilerine, terör şakşakçılarına derslerini vermiştir. Emperyalistlerin, milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin bekası üzerinde kurdukları hain emelleri hep birlikte hüsrana uğrattık. İnşallah 31 Mart'ta Tokat milli irade bayrağını bir kez daha en yükseğe dikerek kendine yakışanı yapacaktır. Ben size inanıyorum. Unutmayınız. 31 Mart'ta Tokat'ta çıkacak sonuçla sadece Tokat'ın yerel yöneticilerini seçmekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda sandıkta yapacağınız tercihle tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya da önemli bir mesaj vereceksiniz” diye konuştu.

“Sizden bir şey daha isteyeceğim” diyerek sözlerine devam eden Erdoğan, “İstanbul'da Tokat nüfusu yüksek mi? Öyleyse İstanbul'daki tüm hemşehrilerinizi sizden aramanızı rica ediyorum. Telefonlarla İstanbul'u da arayacaksınız. Zira İstanbul’da Murat kardeşimizi Tokatlılar ağırlığını koyarak onu da seçtirerek CHP zulmünden İstanbul'u kurtaracağız. Aynı şekilde Ankara'daki Tokatlıları da aramanızı istiyorum. Orada da Turgut kardeşimize inşallah kazandıracağız. Bunlar çok önemli. Türkiye'nin 21 yılda üç kat büyümesinden rahatsız olanlar pusuda bekliyor. Türkiye'nin hak ve özgürlük reformlarıyla ileri demokrasi sınıfına yükselmesine tahammül edemeyenler pusuda bekliyor. Türkiye'nin ilkeli ve adil duruşuyla bölgesinde ve dünyada artan gücünü hazmedemeyenler şu anda pusula bekliyor. Biz Türkiye Yüzyılıyla daha büyük hedeflere gözümüzü dikmişken, birileri ülkemizin elindeki kazanımlardan etmek için tökezlememizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Akıl ve vicdan sahibi herkesin meselenin Tayyip Erdoğan olmadığını bildiğini söyleyen Erdoğan şunları dile getirdi:

“Mesele AK Parti değildir. Mesele Cumhur İttifakı değildir. Mesele doğrudan Türkiye'dir. Türk milletidir. Bunların nezdinde somutlaşan hak ve hakikat davasıdır. Milletimizin dünyanın bu müstesna coğrafyasındaki varlığından öylesine rahatsızlar ki, aradan bin yıl geçmiş olmasına rağmen kinleri hala dipdiri. Bu gerçeği bizzat yüzümüze söyleyen batılı devlet adamları gördüm. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle her saldırıyı savuşturarak, mücadeleyi asla bırakmayarak bu hevesleri boşa çıkardık. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha milletimizin desteğini alarak Tokat'ta da İstanbul'da da Ankara'da da Türkiye'ye bu namı alacağız. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı yolculuğunu hızlandıracağız. Bunun için şimdi buradan Tokat’tan öyle bir ses verin ki Tokadın her köşesinde yankılansın.”

'EN ÇOK MUHALEFETİN HALİNE HAYIFLANIYORUM'

Son 30 yılının her günü ülkesine ve milletine hizmette geçmiş biri olduğunu belirten Erdoğan, “Bana en çok neye hayıflandığımı sorarsanız cevabım, ülkemizdeki muhalefetin haline olacaktır. Esasında demokrasilerde muhalefet çok önemlidir. Hem iktidar alternatif olması bakımından önemlidir hem de iktidarı denetlemesi bakımından önemlidir. Türkiye maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevini yapabilen bir muhalefete sahip değildir. Başbakanlığımız döneminde biz muhalefetle kayda değer bir uğraş içinde hiç olmadık. Karşımızda hep vesayeti bulduk. Vesayetin etkisiz kaldığı yerde darbe teşebbüsleriyle karşılaştık. CHP zihniyeti yerini hep vesayet ve darbe safında belirlediği için siyasal muhalefet tarafı boş kaldı. Öyle ki kendi projelerimizin alternatiflerini kendimiz geliştirdik. Kendi politikalarımızın eksiklerini yanlışlarını kendimiz belirleyip düzeltme yoluna gittik” dedi.

Muhalefetin halinin acınacak durumda olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birbirlerini yemekten dönüp de ülkenin haline, bölgemize yaşanan gelişmelere, küresel yükseliş ve düşüşlere bakacak halleri yok. Merkez belediye başkan adayını takdim ediyor, adayını bulamıyor. İzlediniz değil mi? Adayı ortada yok. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür, kalır semeri. İnsan ölür, kalır eseri. Biz eser siyaseti yaptık. CHP'nin içinde işler belki lafla yürüyordur. Ama ülkemizde ve dünyada böyle bir tarz yok. Birileri 31 Mart seçimlerine niçin bu kadar önem verdiğimizi soruyor. Biz her seçimde olduğu gibi bu seçimde de en az 50 ilimizde miting yapmayı planlayarak yola çıktık. Yılbaşından beri iki defa gittiğimiz illerimiz oldu. Her şeyden önce bizim siyasetimizin merkezinde milletimiz var” ifadelerini kullandı.

'ÖRGÜT MİLİTANLARININ TOKATLADIĞI SİYASETÇİLERLE BELEDİYECİLİK YAPILMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Milleti kendine yük gören bir muhalefet zihniyetine bunları anlatmak mümkün olmuyor. Çünkü onlar oturdukları yerden, ettikleri beyhude laflarla siyasetçilik oynamayı seviyor. Bırakınız ülkeyi, kendi partileri içinde birliği, beraberliği, insicamı sağlayamıyorlar. Menfaat hesabını her şeyin üzerinde tutarak ülkeye de zarar veriyorlar. Sırf üç beş belediye fazla almak uğruna DEM’le girdikleri ittifakın kimleri hoşnut ettiğini görüyorsunuz değil mi? Talimat nereden geliyor? Kandil'den. Uygulama Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de ortaya çıkıyor. Zaten DEM dediğiniz yapı geçmişten beri partiymiş gibi davranan bir örgüt aparatıdır. Sahne önünde olanların bu partide yetkisi ve sözünün ağırlığı yok. Bu parti Ankara'daki genel merkezinden değil, İstanbul'daki sapkın ideolojik yapılar ile Kandil'deki terör baronları tarafından yönetilmektedir. Bu gerçek ortadayken kendilerini meşru muhatap yapma gayretleri beyhudedir. Parti yönetiminin önce hem ülkeye hem millete hatta hem de kendi tabanına siyasi irade sahibi olduğunu ispatlaması gerekiyor. Biz terör meselesini bitirmek için her yol ve yöntemi denerken bunların çapını da gördük. Örgüt militanları tarafından tokatlanan siyasetçilerle particilik, belediyecilik yapılamaz. CHP'nin böyle bir partiyle birlikte yol yürüme, belediye başkanlığı verme, belediye bürokrasisini paylaşma hesabına girmesi anlaşılır gibi değil. İnşallah 14-28 Mayıs'ın tamamlayıcısı olacak 31 Mart'tan sonra ülkemiz bu çorak ve çarpık muhalefet anlayışının da tasfiyesine şahitlik edecektir. Biz de gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasımız olan Türkiye Yüzyılı'nın inşasını tamamladıktan sonra inşallah huzuru kalple yola devam edeceğiz. O gün gelene kadar gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”

'EMEKLİLERİMİZİNİ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Emeklilere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla Türkiye'yi güçlendirir ve zenginleştirirken bundan her bir insanımızın hak ettiği payı almasını da sağlayacağız. Sıkıntılı dönemlerde en büyük refah kaybına çalışanlar ile emeklilerin yaşadığının farkındayız. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden yüzde 50’yi bulan maaş artışlarına, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılmasından banka promosyonlarına kadar elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak kamu bankalarımız aylık miktarına göre promosyon tutarını 8 ila 12 bin liraya kadar yükseltti. Bugün itibarıyla başvuruları da almaya başladı. Özel bankalar da bu tutarlarının altında zaten kalmayacaklar. Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesini ise 2 ila 5 Nisan arasında hesaplarına yatırıyoruz. İnşallah bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Ülke olarak yaşadığımız sıkıntıların muhalefetin yaptığı gibi lafla çözülmeyeceği açıktır. Fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zamlarının daha cebe girmeden nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü yukarı çıkaracağımıza inanıyoruz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım” dedi.