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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Barlas’ın cenaze törenine katıldı

Gazeteci Mehmet Barlas, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

04.06.2023 - 14:21 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Barlas’ın cenaze törenine katıldı

Usta gazeteci Mehmet Barlas, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Hayatını kaybeden Türk gazeteciliğinin usta ismi Mehmet Barlas için Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda gazeteci ve usta gazetecinin sevenleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Barlas’ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazede Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas ile bir süre konuşarak taziyelerini iletti.Öğle namazı ardında kılınan cenaze namazında Barlas için helallik istenerek dua edildi. Mehmet Barlas'ın tabutu omuzlanarak cenaze aracına taşında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabuta omuz verdiği görüldü.

Mehmet Barlas'ın cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi

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