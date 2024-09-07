Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcıları İstanbul ve İzmir'e ses çıkarmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Depreme hazırlık Türkiye için beka meselesidir. Milletimizin bir daha benzer acılar yaşamaması adına devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.

Kocaelili ve Gölcüklü kardeşlerim bizi mahcup etmedi. Bugüne kadar dualarınızla desteğinizle hep yanımızda oldunuz. Kocaeli'yi geliştirmek için yatırımlarla her türlü desteği veriyoruz. Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor.

Bugün de Kocaeli'ye elimiz boş gelmedik. 3 millet bahçemizi bugün açıyoruz. Tüm Kocaeli halkına hayırlı olsun. Gebze-Darıca sahil metro hattımızda da çalışmalar hızla ilerliyor. Bu hattı da 2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. (Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı) İnşallah bu önemli projeyi 2028 yılında hizmete vereceğiz.

İzmit Körfezi'ni temizliyoruz. Mavi suları tekrar eski berraklığına kavuşturuyoruz. Kamyonlarımız vızır vızır çamur taşıyor. Lafla çevrecilik yapmıyoruz. Haliç'i temizlediğimiz gibi İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak.

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Gezi olaylarında 3-5 ağacın yeri değişti diye sokakları yakıp yıkanların durumunu görüyorsunuz. İstanbul'da yaşanan çevre talanıyla ilgili tek bir cümle bile kurmuyorlar. Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasbedilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar. Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok. Ya kafalarını kuma gömdüler ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfezi'ne ses çıkarmıyorlar. Çevre felaketine yol veren yöneticiler görevlerini yapmadıkları gibi beceriksizlik, ihmalkarlık adeta paçalarından akıyor.

Gölcük Devlet Hastanesi'ni halkımızın emrine bugün sunuyoruz. Kocaeli Şehir Hastanesi'ni hizmete açtığımızda ne diyorlardı? Yok canım, açtık işte. Sağlık alanında Kocaeli'ye 18 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bu yatırımların birilerini rahatsız ettiğinin farkındayız.

Başkaları gibi kafamızda 40 tilki dolaştırmıyoruz.

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