Cumhurbaşkanı Erdoğan: Makamlar rütbeler oturulan koltuklar değişebilir molalar olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları"na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, “Çarşı ve pazarda, tüccarımızdan çiftçimize, emekliden memurumuza, şehit ve gazi yakınlarından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza herkesin kapısını çaldık. Bu kapsamda 100 bin 800 müstakil noktada milletimizle bir araya geldik. Program sayesinde teşkilat olarak birliğimizi, beraberliğimizi, yol ve dava arkadaşlığımızı perçinledik. Milletimizle kurduğumuz gönül köprülerimizi biraz daha sağlamlaştırdık. Toplumun nabzını tuttuk, tavsiyelerini dinledik, eleştirilerine kulak verdik. 31 Mart yerel seçim sonuçlarını milletimizle birlikte açık yüreklilikle değerlendirdik. Nerede eksiğimizin olduğunu tahlil ve tespit etmeye çalıştık. Son 23 yıldır olduğu gibi milletimizin hassas terazisinde hiçbir komplekse kapılmadan kendimizi tarttık, hesaba çektik, kendimize ayna tuttuk. Kongre sürecimiz öncesinde bizlere rehberlik edecek çok geniş bir fikir havuzunu derlemiş bulunuyoruz. Türkiye buluşmalarında gündeme getirilen tespit, tenkit ve tekliflerden kongre sürecimizde inşallah azami derecede istifade edeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

‘VATANDAŞLARIMIZ SORUNLARIN ÇÖZÜM ADRESİ OLARAK İLK SIRADA PARTİMİZİ VE İTTİFAKIMIZI GÖRÜYOR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada şu hususun altını öncelikle çizmek istiyorum: Türkiye Buluşmaları AK Parti’nin milletimizin kalbindeki sarsılmaz yerini bir kez daha teyit etmiştir. Vatandaşlarımız sorunların çözüm adresi olarak ilk sırada partimizi ve ittifakımızı görüyor. Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere ekonomideki zorlukların üstesinden bizim geleceğimize, etrafı ateş çemberi ile kuşatılmış ülkemizin güvenliğini ve huzurunu yine bizim sağlayacağımıza inanıyor. Bir başka ifadeyle vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor. Muhalefetin söylemlerine prim vermiyor, daha doğrusu onlardan kendisine hayır geleceğine asla ve kata inanmıyor" diye konuştu.

‘İSRAİL’E KARŞI EKONOMİK TEDBİR UYGULAYAN YEGANE DEVLET BİZİZ’

Haberin Devamı

Erdoğan, ilk günden beri aynı çizgide olduğunu vurgulayarak, “Son bir yıldır bölgemizde çok kanlı çatışmalar yaşanıyor. İsrail’in Gazze halkına yönelik soykırımı birinci yılını tamamlamak üzere. Geride bıraktığımız 364 günde 17 binden fazla çocuğu, binlerce kadını, yaşlıyı, sivili, doktoru, gazeteciyi alçakça şehit ettiler. Tüm dünyanın gözleri önünde 50 bine yakın masum insan katledildi. Uluslararası hukuk, temel insan hak ve hürriyetleri, savaş hukuku, insana ve insanlığa dair ne kadar değer varsa; hepsi ayaklar altına alındı. 360 kilometrekare içerisinde işlenmedik suç, işlenmedik barbarlık bırakmadılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Gazze halkının direniş zeminin kıramadılar. Gazzeli kardeşlerimiz tüm imkânsızlıklara rağmen, ümmetin ve insanlığın yüz akı olarak 364 gündür siyonist işgalcilere karşı kahramanca direniyor. Filistin’in kahraman evlatlarına, Filistin’in mazlum ve mağrur gençlerine buradan en kalbi muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Türkiye olarak tüm imkânlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bakınız İsrail’e karşı ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet biziz. Gazze’ye miktar olarak en fazla yardım gönderen Müslüman ülke biziz. Uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının haykıran sesi, nefesi, savunucusu olan hükümet biziz. İlk gün nerede duruyorsak, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. İlk gün neyi savunuyorsak, bugün de aynı değerleri savunuyoruz. Yalpalamadan, savrulmadan, kimseden korkmadan, kimsenin baskısına, tehdidine boyun eğmeden mazlumun yanında, zalimlerin karşısındayız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘İSRAİL HÜKÜMETİ HER GÜN YENİ BİR MAZERET ÜRETMEKTEDİR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas’ın bahane edildiğine dikkat çekerek, “İsrail’in Lübnan’a başlattığı saldırılar sonrasında en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri biz olduk. İsrail Hükümeti’nin tüm bölgeyi kan gölüne çevirmeyi amaçlayan kirli planlarını gören, deşifre eden, sonuçlarıyla ilgili tüm insanlığı uyaran yine Türkiye’dir. Artık akıl ve basiret sahibi herkes şu gerçeği görüyor; dini fanatizmle hareket eden mevcut İsrail yönetiminin niyeti bellidir, hedefi bellidir, neyi gerçekleştirmek istediği çok net bellidir. Batılı güçler ise bunların asıl niyetlerini çok iyi bildikleri halde, holokost utancından dolayı Netanyahu ve katliam çetesine seslerini çıkaramamaktadırlar. Yıllardır bize özgürlüklerden bahsedenlerin, Filistinli çocuklar için toplanan göstericilere nasıl davrandıklarını sizler de görüyorsunuz. Bırakın Filistinli mazlumların hakkının savunulmasına izin vermeyi, Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. Terör örgütlerine gelince protesto hakkı kutsaldır diyerek, başkentlerinin en geniş meydanlarını açanlar, söz konusu Filistin olunca Gazze’de katledilen 50 bine yakın masum olunca faşizmin en nobran halini uyguluyorlar. On yıllardır savunageldikleri değerleri, İsrail uğruna, İsrail’in katliamlarını örtmek uğruna, sadece bir senede bizzat kendi elleriyle itibarsız hale getirdiler. Tıpkı geçen yüzyılın başında olduğu gibi, coğrafyada sınırların kanla çizilmesine yönelik bir plan uygulamaya konulmuştur. Hamas sadece bir bahanedir, Hizbullah sadece bir bahanedir. Yemen, Suriye, İran sadece birer bahanedir. İşgal ve istila politikasını meşrulaştırmak için İsrail hükümeti her gün yeni bir mazeret üretmektedir" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

‘TÜRKİYE 85 MİLYON VATANDAŞIYLA BÖLGESİNİN İSTİKRAR VE GÜVEN KAYNAĞIDIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam alemine davette bulunarak, “İsrail vasıtasıyla yeni bir paylaşım savaşının, hem de çok kirli bir savaşın yürütüldüğünü görüyor ve tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Şunu herkes bilsin ve anlasın; Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye 2 bin 300 yılı aşan köklü birikimi ile tecrübeli bir devlettir. Türkiye 85 milyon vatandaşıyla bölgesinin istikrar ve güven kaynağıdır. Büyüklüğümüze yaraşır şekilde bugüne kadar nasıl devletimizin ve milletimizin güvenliğinden hiçbir zafiyete izin vermediysek, şimdi de aynı hassasiyetle, aynı soğukkanlılıkla, aynı kararlılıkla ve elbette aynı stratejik akılla hamlelerimizi planlıyoruz. İsrail Hükümeti’ni şımartanları, İsrail Hükümeti’ne koşulsuz destek vererek pervasız hale getirenleri, buradan aklıselim hareket etmeye davet ediyorum. İşler daha fazla kontrolden çıkmadan, daha çok kan dökülmeden, daha fazla yıkım olmadan, yularını elinizde tuttuğunuz bu zalimleri durdurun. İslam âlemini, İsrail saldırganlığının önüne geçmek için ekonomik ve ticari tedbirleri devreye almaya çağırıyorum. İslam dünyası olarak İsrail’e yönelik önlem almadığınız her gün, bu kan deryası maalesef daha da büyüyecek. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yapmak artık bizim için tercihten öte bir mecburiyettir" dedi.

‘YAKLAŞIK 4 YIL SONRA YAPILACAK SEÇİMLER İÇİN ŞİMDİDEN BİRBİRLERİYLE KAVGAYA TUTUŞTULAR’

Muhalefetin erken seçim tartışmalarını eleştiren Erdoğan, “Muhalefetin kimi aktörlerinin halini milletimiz gibi sizler de görüyorsunuz. Hangi gündemlerin peşinde koştuklarını, dertlerinin ne olduğunu, millete ve şehirlerine hizmet gibi kaygıların bulunmadığını inanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz. 14-28 Mayıs seçimlerinde sandıkta yaşadıkları hezimeti unuttular. 31 Mart gecesinden bu yana, yaklaşık 4 yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden birbirleriyle kavgaya tutuştular. Ne millete ve şehirlerine hizmet gibi dertleri var, ne de vatandaşa meydanlarda verdikleri sözleri yerine getirme gibi bir hassasiyetleri var. Geçen sene koltuğundan edilen eski genel başkan ise bir köşeye atılmanın hıncıyla sosyal medyadan sürekli sağa sola sataşıyor. Partisinin başında olduğu dönemlerde yaptığı gibi milleti kutuplaştırarak, kendini gündemde tutmaya çalışıyor. Bölgemizin dört bir tarafından çatışma seslerinin geldiği bir dönemde, zehirli dili ve söylemleri ile Türkiye’nin siyasi atmosferinin yumuşamasına, normalleşmesine, tansiyonun düşmesine bir türlü müsaade etmiyor. Biz iktidar ve muhalefet arasındaki diyalog zeminini genişletmek için uğraştıkça, gerilimden beslenenler buna engel olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlara şunu söylemek isterim; Türkiye’ye bir hayrım dokunsun diyorsanız, gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz" diye konuştu.

‘SOMALİ AÇIKLARINDAKİ SİSMİK ARAŞTIRMA FAALİYETLERİMİZDEN MÜJDELİ HABERLER ALACAĞINIZA İNANIYORUM’

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini, “Bugün Oruç Reis Araştırma Gemisi’ni Somali’ye uğurladık. 2017 yılından beri ülkemize önemli hizmetlerde bulunan Oruç Reis artık Somali‘de her biri 5’er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında sismik faaliyet yürütecek. Yıllardır çatışma, istikrarsızlık ve açlıkla anılan Somali bölgesi, Oruç Reis’in keşifleri sonrasında artık ekonomik kalkınmalarla, refahla, huzurla gündeme gelecek. Somali açıklarındaki sismik araştırma faaliyetlerimizden de Allah’ın izniyle müjdeli haberler alacağınıza inanıyorum" diye sonlandırdı.(DHA)