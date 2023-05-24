Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk paylaşımı yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda 'Keçiören Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, "Şu anda 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturdu. Bu ne demektir; yani yasama organı olarak Cumhur İttifakı’nda biz varız. Ve milletimiz ‘güçlendirilmiş parlamenter demokrasi’ laflarını filan ayaklarının altına aldı. Ne dedi; ‘Cumhur İttifakı ile yola devam’ dedi. Milletimiz 3 ayda, 5 ayda, 8 ayda bir hükümetlerin değiştiği o eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddetti. Hale bak ya; koltuk paylaşımı yapıyorlar. Ve bu koltuk paylaşımında düşünün; toplamı 1 puan eden bu malum partiler, hesap uzmanı ya bay bay Kemal, ondan yaklaşık 40 tane milletvekilini aldılar, 1 puanla. Bu nasıl iştir; bu nasıl bir hesap uzmanıymış. Bununla CHP ayakta kalabilir mi? İnşallah önümüz apaçık ve 21 yılı inşallah farklı bir şekilde devam ettireceğiz, farklı bir şekilde geleceğin Türkiye’sini kuracağız. 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz ya; işte Türkiye Yüzyılını biz sizlerle beraber kuracağız. Milletimiz iktidara giden yolu, milli irade yerine Kandil’de ve Pensilvanya’da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil’den alıyor. Kandil’in sokaktaki eşkiyalarından, teröristlerden alıyor. Biz nereden alıyoruz? Biz Allah’tan alıyoruz, milletimizden alıyoruz. Farkımız bu. Bugüne kadar böyle geldi bundan sonra da böyle gideceğiz" dedi.

'BU REZERVİ YİNE YAKALAYACAĞIZ'

Erdoğan, muhalefete eleştirilerini sürdürerek şöyle dedi:

"Milletimiz ekonomisini Londra’daki tefecilere, IMF komiserlerine teslim etmek isteyenlere ‘hadi oradan’ demiştir. Ne diyor Bay Bay Kemal; Londra’dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Ya senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. Yanındakiler hesap uzmanı olsa ne yazar. Sen ne hesap biliyorsun, ne kitabın var ? Biz sizin bildiğiniz hesapları unuttuk. Ve bunlar otellerin lobilerinde, sözcüsü ve bir de İYİ Parti’nin malum Merkez Bankası'nda bir zamanlar görev yapan kişisi ile IMF komiserleri ile görüştüler. Ve IMF komiserleri ile yaptıkları görüşmelerde bize tavsiyede bulundular; ‘IMF’den borç alın’ dediler. Biz de dedik; 'Hayır.' Biz IMF ilişkimizi 2013’te kestik. 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Bu borcu sıfırladık 2013’te. O zaman Merkez Bankamızın rezervi 27,5 milyar dolardı. Gümbür gümbür yürüdük. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara biz rezervi çıkardık. Yine inşallah bu rezervi yakalayacağız. Çünkü bu konuda kararlıyız. Bizim sıkıntımız yok."

'SİZ BUNLARIN OYUNLARINA BAKMAYIN'

Erdoğan, aynı kararlılıkla yola devam edeceklerini belirterek, "Siz bu spekülatörlerin yaptığı oyunlara bakmayın. Bu Bay Bay Kemal’in ve avanesinin yaptığı oyunlara bakmayın. Bunların hepsi gelip geçici işlemlerdir. Türkiye ayakta mı ona bakın. Milletimiz yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayan güçlere teslim olmayacağını defalarca ilan etmiştir. Buradan 14 Mayıs’ta ‘İstikrar sürsün Türkiye büyüsün’ diyen tüm vatandaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclis'te oluşan bu tabloyu daha da güçlendirerek 28 Mayıs’a taşımamız gerekiyor" diye konuştu.

'EN BÜYÜK RAKİBİMİZ REHAVETTİR'

Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı arasında güç çekişmesinin yaşanmasına müsaade etmediklerini belirterek, "Her organın kendi yetki alanı içinde kalmasını sağlayarak ülkemizin siyasi istikrarsızlığa sürüklenmesine engel olduk. Yol vermedik. Elbette bunu da aziz milletimizin yardımıyla başardık. Siz bize sahip çıktınız. Biz de sizin hakkınızı, hukukunuzu koruduk. Siz bize itimat ettiniz. Biz de sizin emanetinize asla halel getirmedik. Siz bize destek verdiniz. Biz de hep diklenmeden dik durduk. Bundan sonra bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde sayılı günler var. 4 gün. 4 gün sonra yeniden seçim var. Pazar günü oy verme dışında hiçbir plan yapmayacağız. Sabah erkenden sandıklara giderek oyumuzu kullanacak, irademizi göstereceğiz. Bizimle birlikte eşimizin, dostumuzun, komşumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini sağlayacağız. Rehavete kapılmak yok. Zafer sarhoşluğuna girmek yok. Olmazsa olmaz sandık. Ve sandıkta da inşallah zafere yürüyeceğiz. Unutmayın; 28 Mayıs’ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir. Bizim en büyük rakibimiz rehavet, boş vermektir, ‘zaten öndeyiz, nasıl olsa kazanırız’ duygusuna kendimizi kaptırmaktır. Bunun için zafer sarhoşluğu zehrinin yayılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

'PEK ÇOK ALGI BALONUNUN PATLAMASINA ŞAHİTLİK ETTİK'

Erdoğan, gerek Ankara gerek Türkiye olarak 14 Mayıs günü demokrasi adına çok başarılı bir sınav verdiklerini dile getirerek, "Tüm provokasyonlara rağmen milletimiz adeta sandığa akın etti. Millet tercihini özgürce yansıttı. Tüm siyasi partilerden vatandaşlarımız olgunluk içinde, huzur ve barış içinde oylarını kullandı, kararlarını beyan etti. Yıllarca bize demokrasi nutukları atan Avrupa ülkelerini bile kıskandıran rekor bir oranla Türk Milleti iradesini ortaya koydu. 14 Mayıs’ta sadece Türk demokrasinin gücünü görmedik, aynı zamanda pek çok algı balonunun patlamasına da şahitlik ettik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı; aman yarabbi, ne açıklamalar yaptı. Ankara’nın Büyükşehir Belediye Başkanı birlikte ne açıklamalar yaptı. Şimdi bunların tamamını pazar günü sandığa gömmeye hazır mıyız? Öyleyse durmak yok yola devam" diye konuştu.