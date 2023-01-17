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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

17.01.2023 - 15:31 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basın kapalı gerçekleşti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve KKTC'li yetkililer hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üsteli kabul etti

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