Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.
17.01.2023 - 15:31 |
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basın kapalı gerçekleşti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve KKTC'li yetkililer hazır bulundu.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.