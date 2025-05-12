Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu önemli günün Danıştay ve yüksek mahkemelerimiz başta olmak üzere yargı camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Halihazırda vazifelerini büyük titizlikle sürdüren Danıştay ailemizin tüm üyelerine rabbimden üstün muvakkatiyleler diliyorum. Bizim inancımızda varlık adalet üzerine yaratılmıştır. Adalet hikmeti ilahinin yer yüzünde tecelli etmesi ancak bu ölçü ekseninde tesis edilmesidir. Adalet terazisindeki en küçük sapma telafisi mümkün olmayan sonuçlara gebedir. Güçsüzün güçlüye asla ezdirilmemesi bu bakımdan önemlidir. Atalarımız "Zor kapıdan girerse töre bacadan çıkar" demişlerdir.

DANIŞTAY ÇALIŞANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri idarenin denetimidir. Danıştay tam 157 yıldır böyle bir görevi ifa etmektedir. Milletimiz adına karar verme şuurunu yüksek bir vazifeyle yerine getiren Danıştay çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Devletin alameti farikası adalettir. Devlet ancak adaletle hükmederse devlettir. Haklıya hakkını teslim edemeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez. Adalete olan inancın temelinden sarsıldığı bir ülkede ne yaparsanız yapın huzuru ve barışı tesis edemezsiniz.

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DEĞİŞİKLİKLERİ HAYATA GEÇİRDİK

Geçmişte adalet dairesinin merkezi bazılarına daha yakındı. Hamd olsun biz bunu herkese eşit mesafeye getirmeyi başardık. Adil ve demokratik bir yargı rejimini kurduk. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini getirdik. Etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir bir adalet, hükümetimizin önceliklerinin başındadır. Pek çok değişikliği hayata geçirdik. Üstünlerin hukukunu milletimizin iradesiyle hukukun üstünlüğü haline getirdik. 2002'de 146 olan ilk derece mahkemesini 233'e yükselttik, hataları asgari seviyeye indirecek şekilde istinaf incelemesi yapmak üzere bölge idare mahkemelerini 9 bölgede hayata geçirdik.

EN KÜÇÜK TAVİZ YOK

Yapanın yanına kar kalıyor türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Hukuka kanunlara uyan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması konusunda kararlıyız. Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Kendini yasadan devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz.

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TEPELERİNE BİNMEYE DEVAM EDECEĞİZ

4. yargı reformu strateji belgesi ile çalışmalarımızı daha da öteye taşıdık. Cezasızlık algısının önüne geçecek düzenlemeleri kamuoyu ile paylaştık. Yapanın yanına kar kalıyor anlayışının toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Kanunlara uyan vatandaşlarımızın hakkının korunmasında kararlıyız. Suç işleyenlerin, kendini yasadan devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz. Ortaya çıkan onca ihanetten sonra bile millete devlete pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ ile mücadelemiz güçlenerek devam edecektir. Su uyur ama FETÖ'nün hücreleri uyumaz gerçeği operasyonlarla kendini bir kez daha hatırlatıyor. FETÖ ile mücadelede zafiyetin ağır bedelleri olacaktır. Tarih, ibret alınmazsa tekerrür eder. Acıların, ihanetlerin tekrarının önüne tarihten ibret alarak geçebiliriz. Diğer türlü umudunu Türkiye'nin güçlenmesine bağlamış mazlumlara karşı ihanet etmiş oluruz. Yargımızın da dikkat ve teyakkuzu göstereceğine inanıyorum.

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KİMSE YARGI MERCİLERİNE PARMAK SALLAYAMAZ

Yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz.