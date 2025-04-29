Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da: Ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nde imza töreni ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Meloni ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugünkü zirvede yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. İtalya ile aramızda uyum var.

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum. Avrupa'nın güvenliği bağlamında Ukrayna'daki gelişmelere Başbakanla değindik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi vurguladık. Karadeniz'in güvenliğinin sağlanmasında asli aktör olarak Türkiye çözüme dönük çabalara katkı sağlamaya devam edecek.

Karşılıklı yatırımların da olumlu seyrettiğini görüyoruz. Türk firmaları da İtalya’da önemli yatırımlara imza atıyor. İtalya'yla savunma sanayi alanında önemli ilerleme kaydeden iş birliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu yıl içinde Türkiye’de düzenleyeceğimiz toplantı ile de aldığımız kararların takibini yapacağız. İtalya ile düzensiz göçle mücadelede iş birliğimizi sürdüreceğiz.

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Libya'nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz

GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Sürdürülebilir çözümler için çalışmaya devam edeceğiz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına önem veriyoruz. İtalya ile bu konuda mutabık kaldık.

MELONİ: UKRAYNA SAVAŞI'NDA ERDOĞAN'A GÖSTERDİĞİ ARABULUCULUK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Toplantıda konuşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise şu açıklamalarda bulundu:

İtalya ile Türkiye arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attığımızı düşünüyorum.İlişkimiz ekonomik ilişkilerin çok ötesine geçiyor. Avrupa-Akdeniz senaryosunda Atlantik İttifakı çerçevesinde müttefik ülkeleriz. Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar. Büyük Türk firmaları daha fazla İtalya’ya yatırım yapmak istiyor. Baykar- Leonardo ile önemli adımlar atıyor. Enerjide- doğal gazda stratejik ortak durumundayız.

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Hidrojende de ileri gitmek istiyoruz. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası’nın ortak gerçekleştireceğiz. Sayın Erdoğan’a teşekkürlerimi de arz ettik. Ukrayna’da savaş ortamında ara buluculuk rolü üstlendi. Barış için süregelen adımlarını destekliyoruz. Türkiye ile bütün fırsatları değerlendiriyoruz.