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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto’yu kabul etti

07.04.2025 - 20:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto’yu kabul etti

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’yu kabul ettiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’yu AK Parti Genel Merkezi’nde kabul ettiğini açıkladı. Kabulde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı. Bakan Güler, mevkidaşını parti genel merkezinden uğurladı.

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