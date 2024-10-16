Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi topyekün savaşa sokabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliği üzerinde fikir teatisinde bulunuldu; bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 20 Ekim’de düzenlenecek IKBY parlamento seçimlerinin hayırlara vesile olması dileklerini ifade etti. Irak Türkmen Cephesi’nin de yarışacağı seçimlerin kapsayıcı bir anlayışla, barış ve huzur içinde gerçekleştirileceğine olan inancını dile getirdi.

"İSRAİL SALDIRGANLIĞININ BÖLGEYİ TOPYEKÜN SAVAŞ ALANINA ÇEVİRME RİSKİ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, giderek artan İsrail saldırganlığının bölgeyi topyekün bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğunu, Türkiye’nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi’nin tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına, istikrarına ve kardeşliğine önemli katkı yapacağının, bu projenin IKBY’ye de her açıdan fayda sağlayacağının altını çizdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde, tüm bölgenin huzur, refah ve iç barışına kasteden terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik işbirliğinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost ve kardeş Irak’ın ve Irak halkının daima yanında olacağını vurguladı.