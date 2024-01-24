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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran lideri Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi Beştepe'de törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile baş başa görüştü

24.01.2024 - 17:26 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran lideri Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Reisi, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Reisi, merdivende Türkiye ve İran bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Liderler, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na başkanlık etti.

 

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