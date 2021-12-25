Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611), 25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan kararname kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere 5 bakanlık bünyesinde önemli yeni atama kararları ve görevden alma kararları resmen yürürlüğe girdi.

O İSİM GÖREVDEN ALINDI

25 Aralık tarihli Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Çevre, Şehircililk ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde önemli görev değişimleri yapıldı. Yeni kararname kapsamında yeni Çevre, Şehircililk ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel görevinden alınırken bu göreve Eyyüp Karahan atandı.

Çevre, Şehircililk ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Fen Kurulu üyeliğine ise Ertan Bulut atandı.

Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Doğan Yorulmaz,

Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Salih Livaoğlu

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bekir Çelen atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşaviri olarak ise Selçuk Çebi atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü olarak Murat İlikhan atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak ise Burçkin Dal atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Osman Savaş atanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı olarak Volkan Koç atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek ise görevden alındı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı görevine ise ilgili kararnamenin maddeleri gereğince Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Adak atandı.