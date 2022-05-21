CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan imzaladÄ±! BazÄ± bakanlÄ±klara atama yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla bazÄ± bakanlÄ±klarda yapÄ±lan atamalar ve gÃ¶revden almalar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.Â
21.05.2022 - 01:06 |
Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan karara gÃ¶re, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±Â Spor MÃ¼ÅŸavirliÄŸi'ne Metehan BaÅŸar atanÄ±rken, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼fettiÅŸliÄŸi'ne ise Duygu Kara getirildi.Â
GÃ–REVDEN ALMALAR
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± BilgiÂ Teknolojileri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Nejat FÄ±rat veÂ Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ±Â HÃ¼seyin SeyrekoÄŸlu, gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± BingÃ¶l Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼r Kadri Engin, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdem Ä°smetoÄŸlu gÃ¶revlerinden alÄ±ndÄ±.