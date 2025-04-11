Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Dünya liderleri ve hükümet yetkilileri, "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF2025) bir araya geliyor.

ADF2025, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılıyor. "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenen forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

ADF2025'e 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan ve yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu, 4 bini aşkın konuk katılıyor.

KÜRESEL GÜNDEM ÖNE ÇIKACAK

Forumda muhtelif formatlarda düzenlenecek 50'yi aşkın oturumda, Orta Doğu'dan Asya Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka dahil olmak üzere, küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak.

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ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AZERBAYCAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

KARADAĞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.