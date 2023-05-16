GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşme
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Görüşmelerin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

16.05.2023 - 17:05 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan peş peşe kritik görüşme

FATİH ERBAKAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.

Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

ERDOĞAN, ŞENTOP'U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

 

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında önemli açıklamalar

Altın fiyatlarında büyük panik! Gram altın, çeyrek altın tepetaklak oldu

Altın fiyatlarında büyük panik! Gram altın, çeyrek altın tepetaklak oldu

AK Partili Akbaşoğlu: Yüzde 55'in üzeri Erdoğan'ın yanında duracak

AK Partili Akbaşoğlu: Yüzde 55'in üzeri Erdoğan'ın yanında duracak