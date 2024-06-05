Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesi başladı.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan ikili görüşme ile ilgili olarak şu bilgileri aktarmıştı

Görüşmenin adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Görüşmenin içerine dair resmi açıklama yok ancak görüşme sonrası siyasi kulislerde nelerin konuşulduğunu takip edeceğiz. Malum Türkiye bir yerel seçimden çıktı. Seçimin ardından siyasette bir yumuşama atmosferi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak CHP genel Başkanı Özgür Özel’i kabul etmişti. Bir iade-i ziyaret bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan. Ziyaret öncesi İYİ Parti’nin eski genel başkanı ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirecek. En son iki lider ne zaman temas kurdu? Ramazan Bayramı’nda 10 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi parti liderleri ile yaptığı telefon görüşmeleri görüldü. Akşener’le karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunmuşlardı. Milli bayram kutlamalarında Akşener’in Anıtkabir’de olduğunu görüyoruz. Meclis’te düzenlenen resepsiyonlarda iki liderin karşılaştığını görüyoruz. Özel olarak gerçekleşecek görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek.

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