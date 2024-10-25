Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her türlü saldırı başarısız olacak

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili X'ten paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı akim kalacak, başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır. Savunma sanayisi çalışanlarımız da saldırıdan hemen sonra 'Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz!' diyerek bu milletin nasıl yenilmez bir iradeye, nasıl sarsılmaz bir imana sahip olduğunu göstermişlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti; bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne, kapasitesine ve kararlılığına sahiptir.

Türkiye, 85 milyon vatandaşının topyekûn kenetlenmesiyle her türlü tuzağı bozacak basireti de ziyadesiyle haizdir.

Her ne kadar şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür.

Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracaklarını zannedenlerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz.

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Şu gerçeği herkes yakında görecektir:

Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı akim kalacak, başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır.

Savunma sanayisi çalışanlarımız da saldırıdan hemen sonra “Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz!” diyerek bu milletin nasıl yenilmez bir iradeye, nasıl sarsılmaz bir imana sahip olduğunu göstermişlerdir.

İstiklal Marşımızdaki o asil ruha bir kez daha şahit olduk:

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Evet, teröre meydan okuyan TUSAŞ personelimizin şahsında bu millet yenilmeyeceğini, yıkılmayacağını, alçakları yurduna asla uğratmayacağını dost düşman herkese bir kez daha ilan etmiştir."