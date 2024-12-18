Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz her alan bağımsız Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

TÜBA ve TÜBİTAK'ın kıymetli mensupları, değerli bilim insanları, misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

7 ESER ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı külliyemize milletin evine hoş geldiniz. Tören vesilesi ile sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bilim erbaplarımıza başarılar diliyorum. Her birine sevgilerimi iletiyorum. Bu ödüller ile 57 bilim insanına ödüllerini tevdi ediyoruz.

Toplam 7 eser ödüle layık görüldü. 20 farklı üniversitede 25 genç insanımıza bu ödüllerini takdim ediyoruz. 2021'den bu yana TÜBA ödülü kazanan genç bilim insanı sayımız 669'a yükselecek.

Bugüne kadar 947 bilim insanımız uluslararası bilim alanında TÜBA ödüllerini kazanmış oluyor. 15 farklı üniversiteden 21 bilim insanına TÜBİTAK bilim ödülünü takdim ediyoruz. Bilim insanlarımızı milletim adına canı gönülden tebrik ediyorum.

Takdir edilmeyen her bir çalışma asli değerinden bir şey kaybetmese de geniş kitlelere ulaşmada istenilen etkiyi oluşturamıyor. Teşvik, dönüm noktalarında yapılan cesaretlendirmede ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Pek çok fikir destek bulmadığı için tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştır. Tarih yarım kalmış çalışmalar mezarlığıdır.

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Bilim insanlarımız hak ettikleri desteği ve değeri bulamadı. Bilimsel birikimde dünyada istisnai konumda olsak da kurumsallaşmada geç kalmış bir ülkeyiz. Akademik üretkenlikte bizden ileride olan toplumların çoğu kurumsallaşmış bilim akademilerini bizden çok önce hayata geçirmişlerdir.

Ülkemiz içindeki sabotajlar ile savunma sanayimizin hamlelerinin emekleme aşamasında nasıl boğulduğu hepimizin malumu. Bu zihniyet bizim dönemimizde de sıkça karşımıza çıktı. TOGG projemiziden 5. nesil savaş uçağımız KAAN'a, İHA'lara kadar her alanda bu zihniyet ile karşılaştık. Togg'a fabrikası yok dediler, KAAN'ı kalorifer peteğine benzettiler. İHA ve SİHA'ların başarılarında sinir nöbeti geçirdiler. Başarıyı takdir etmek, desteklemek yerine bir kulp takıp engellemeye çalıştılar.

SÜPER İLETKEN ÇİP ÜRETİM EVİ

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Geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı açılışında aynısına şahitlik ettik. Biz kuantum bilgisayar teknolojisindeki bu adım ile Türkiye'yi küresel rekabette stratejik yere taşımayı hedefliyoruz. Çip üretim evi ile yüksek nitelikli kuantum bilgisayarlarına giden yolu da aşacağız. İnsan devrim niteliğindeki gelişmeden neden rahatsız olur. Bunu bile eleştirenler çıkabiliyor. Yapabiliriz başarabiliriz özgüvenini yerleştirmeye çalıştık. Daha çok ekmek yemeliyiz tarzındaki söylemleri lugatımızdan çıkardık. Millete empoze edilen öğrenilmiş çaresizlikleri ortadan kaldırdık. Türkiye kimsenin müstemlekesi olmadığı gibi ikinci el fikirlerin üretildiği bir ülke de değil. Özgür olmak için özgün olmak. orijinal projeler geliştirmek zorundayız.

Başkalarına muhtaç ülke olmaktan çıkıp kendi imkanlarımızı harekete geçirmek istiyoruz. 22 yılda bunun alt yapısını güçlü şekilde oluşturduk. Altyapı eksiklerini gidermek için çalıştık. Üniversite sayısını 76'dan 208'e yükselttik. Sadece belli şehirlerde değil tüm bölgelerimizde güçlü dinamik araştırma geliştirme ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Sıfır olan tasarım merkezini 331. Teknopark sayısı 2'de 1042e yükseldi. Her ilde 130 dene yap teknoloji atölyesi kurduk. İlk ve orta öğrenim müfredatlarına bilgi teknolojileri dersleri koyduk.

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15 bin 951 projemiz devam ediyor. Toplam 128 milyar dolar tutarında projelere destek sağladık. Bilim insanlarına 35 milyar dolarlık destek sağladık. 9.'u düzenlenen teknofeste 50 kategoride 790 binden fazla takım başvurdu.