Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlenen Türkiye'nin yükselişine de şahit oluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'e geldi. Bu yıl üçüncüsü İzmir'de düzenlenen etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiğli Havaüssü'nde camide öğle namazını kıldıktan sonra TEKNOFEST alanına gelerek burada binlerce ziyaretçiye hitap etti.



“330 bini aşkın ziyaretçi katıldı”

İzmir'deki ziyaretçi yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hindistan'dan ABD'ye ülkemizin 4'bin yanında ülkemizi temsile etikten sonra İzmir'e hemşehrilerimiz ile kucaklaşmaya geldik. Bizleri aydınlık yarınların teminatı olan siz gençlerimiz ile buluşturan tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. 1 sene önce Cumhuriyetimizin 100'ncü yılının heyecanını yaşayacağız. Tarihimizin dönüm noktasını anlamına uygun kutlama peşindeyiz. Geniş bir alana yayılan çeşitli etkinliklerle Cumhuriyetimizin bir asırlık heyecanını gençlerimiz ile buluşturmayı hedefliyoruz. TEKNOFEST ise bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin siyasi savunmasının siyasi gerekçeler ile hedef alındığı günümüzde TEKNOFEST'i 2 milyonu aşkın gencimiz ziyaret etti. TEKNOFEST'imizin şehrimize, ülkemize, milletimize, bilhassa sevgili gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmirli kardeşlerimize bu güzel programa ev sahipliği yaptığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Maşallah İzmirli gençlerimiz çok yoğun ilgi gösteriyor. Her yaş gruptan, her kesimden insanımızın havaalanına gelerek şu gurur tablosuna şahitlik ettiğini görüyoruz. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin Cumhuriyetimizin 100'ncü yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum. Bitip gitmeyen koltuk kavgalarına bir gün ara vererek geçmiş milletvekillerinin de buraya gelerek bu gurur kaynağına şahitlik etmesini istiyorum" dedi.



“Zorluklar karşısında yılmayan güçlü bir irade var”

“Bugün burada milli teknoloji hamlelerimizi, gurur kaynağımız olan ürünlerimizi görüyorsunuz. Burada Kızılelma, Akıncı, Hürkuş, TB2, TB3, Gökbey ve Atakla birlikte mücadele var, irade var. Zorluklar karşısında yılmayan güçlü bir irade var” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapamazsınız diyenlere inatla biz yaparız diyenleriz. İmkansız görülen nice hayali kısa sürede gerçeğe dönüştüren, bu milletin inandığında ve çalıştığında neleri başarabileceğini gösterdik. TEKNOFEST vesilesi ile teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye'nin müreffeh, canları pahasına bu toprakları bize vatan olarak bırakan şehitlerimizin kabul olmuş duasısınız" diye konuştu



“Ne yaptıysak sizin için, sizin istikbaliniz için yapıyoruz”

Siyaseti gençlerle yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Biz 40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyiz. Hayatımız boyunca ülkemiz ve milletimiz için hayırlısını yapma mücadelesini verdik. Siyaset yolculuğunun tüm safhasına gençlerle geldik. Hangi görüşe, kökene sahip olursa olsun, bu ülkenin gençleriyle her zaman iftihar ettik. Kimseyi yaşam biçimi, kılık kıyafeti, inancı, kimliği doğrultusuyla ötekileştirmedik. Dayatmacı, baskıcı değil, tüm vatandaşlarımız ile gençlerimizin özgürlükçü alanını geliştirmeyi amaçladık. Ne yaptıysak sizin için, sizin istikbaliniz için yapıyoruz."



“İzmir'e 225 milyarlık yatırım yaptık”

Konuşmasında İzmir'e özel bir yer ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece İzmir'de inşa ettiğimiz derslik sayısı 11 bin 680'dir. 26 bin kişilik KYK binaları açtık. İzmir'e teknopark kazandırdık. Güncel rakamlarla 225 milyar lira İzmir'e kamu yatırımı yaptık. Hizmet çıtamızı sürekli yukarıya taşıdık. Bir yandan asrın felaketinin yaralarını sararken, diğer yandan gençlerimize olan sözlerimiz tek tek yerine getiriyoruz” diye konuştu.



“Söz konusu koltukları olunca nasıl faşizan hale geldiğini görüyoruz”

Konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim döneminde gençlerin demokrat dedesi maskesi takanların söz konusu koltukları olunca nasıl faşizan hale geldiğini görüyoruz. Düne kadar dürüstlükten bahsedenlerin, iktidar uğruna birbirlerine nasıl yalan söylediklerini hep beraber takip ediyoruz. Gençlerimizde hayal kırıklığına yol açan bu utanç tablosuna rağmen biz siyasette olan güvenin zedelenmemesi için duruşumuzu asla bozmayacağız. Özellikle gençlerimize karşı daima yakın davranarak aramızdaki güveni zedelemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



“İzmir'i gerçek belediyecilik ile tanıştırmakta kararlıyız”

"İktidara giden yolu milletin iradesi yerine terör örgütleri ile işbirliklerinde arayanlara çok iyi bir ders verdik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tavrımızı hizmetten, doğrudan yana kullandık. İnşallah 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bu kazanımları daha da ileri taşıyacağız. İzmir başta olmak üzere fetret devri yaşayan belediyelerimizin tekrar hak ettiği hizmetle buluşması sağlayacağız. Buna hazır mıyız? İzmir, İstanbul, Ankara buna hazır mı? İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İstismar siyaseti ile gemisini yürütenlere hep birlikte yeter diyeceğiz. İzmir'i gerçek belediyecilik ile tanıştırmakta kararlıyız. Bu şehrin yatırım ve eser siyasetine ihtiyacı var. Bunu ancak biz yaparız. Bu noktada bir milat olmasını diliyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, TEKNOFEST'te çeşitli kategorilerde derece yapan yarışmacılara ödüllerini takdim etti.